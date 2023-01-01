Батарейка GP CR123A Lithium 3V, 1 шт.
Код товара : УТ-00070040
Артикул : 382
590 ₽
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Описание
GP Lithium - батарейки литиевой электрохимической системы обладают повышенной ёмкостью и созданы специально для использования в профессиональной фототехнике: вспышках, экспонометрах, зеркальных фотоаппаратах.
- Химический тип: литиевый
- Типоразмер: CR123A (аналог DL123A)
- Диаметр: 17 мм
- Высота: 34,5 мм
- Вес:16гр
- Напряжение: 3 В
- Емкость: 1500 мАч