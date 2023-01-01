Батарейки GP C/LR14 Super 2 шт.
Код товара : УТ-00070039
Артикул : 135
490 ₽
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Описание
Батареи GP Super Alkaline являются надежными источниками питания и отличным выбором за свою цену. Превосходное время работы, срок хранения до 10 лет. Могут использоваться в различных портативных электроприборах, включая радиоприемники, магнитолы, игрушки на дистанционном управлении и так далее.
- Типоразмер: C (R14; LR14; HR14)
- Химический состав: щелочные
- Напряжение 1.5 В