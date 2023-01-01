Батареи GP серии Ultra Plus Alkaline – линейка самых мощных алкалиновых элементов питания. Батарейки разработаны специально для работы техники с высоким уровнем энергопотребления: фотовспышек, мощных фонариков, игрушек на радиоуправлении и так далее. Срок хранения составляет 10 лет с момента производства. Специальная технология производства защищает от протечки электролита.