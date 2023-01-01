Батарейки GP AA Ultra Plus, 4 шт.
Код товара : УТ-00070052
Артикул : 409038
490 ₽
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Описание
Батареи GP серии Ultra Plus Alkaline – линейка самых мощных алкалиновых элементов питания. Батарейки разработаны специально для работы техники с высоким уровнем энергопотребления: фотовспышек, мощных фонариков, игрушек на радиоуправлении и так далее. Срок хранения составляет 10 лет с момента производства. Специальная технология производства защищает от протечки электролита.
- Типоразмер: АА (R6; LR6; FR6)
- Химический состав: щелочные
- Напряжение 1.5 В