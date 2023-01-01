Чехол GOSMART для Instax Mini 8 / 9, светло-серый
Код товара : УТ-00065598
Артикул : 6834
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Чехол из искусственной кожи для фотоаппаратов моментальной печати Fujifilm Instax Mini 8 и Mini 9. Защищает камеру от повреждений и потери внешнего вида. Камера может использоваться прямо в чехле: верхняя часть снимается или откидывается назад, предусмотрен вырез для объектива, кнопки спуска и так далее. Закрывается на 3 металлические кнопки (2 сзади, 1 спереди). В комплекте идет ремешок, с которым камеру можно носить на шее или на плече. Чехол выпускается в нескольких цветовых вариантах.