Экшн-камера GoPro Hero3, черная (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074818 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-04-09/14

<















>











Задать вопрос Причина уценки: Потёртости. 7 500 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Код товара: 139818 Бренд: GOPRO

Матрица: 1 х CMOS

Размер матрицы: 1/2.3"

Количество мегапикселей: 5Мп Минимальная дистанция фокусировки:0.6 м

Тип файлов видеозаписи: MP4 (H.264)

Разрешение фотосъемки: 5 Мп

Автоматическая интервальная фотосъемка

Поддержка карт памяти microSD

Максимальный объем карты памяти: 64 ГБ Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: камера, 2 аккумулятора, аквабокс, крепление на голову, пульт управления wi-fi, футляр.

Гарантия 90 дней.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.