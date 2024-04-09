Экшн-камера GoPro Hero3, черная (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00074818
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-04-09/14
Причина уценки:
Потёртости.
7 500 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139818
Бренд: GOPRO
Матрица: 1 х CMOS
Размер матрицы: 1/2.3"
Количество мегапикселей: 5Мп
Минимальная дистанция фокусировки:0.6 м
Тип файлов видеозаписи: MP4 (H.264)
Разрешение фотосъемки: 5 Мп
Автоматическая интервальная фотосъемка
Поддержка карт памяти microSD
Максимальный объем карты памяти: 64 ГБ
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: камера, 2 аккумулятора, аквабокс, крепление на голову, пульт управления wi-fi, футляр.
Гарантия 90 дней.
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