Описание

Новая матрица с соотношением сторон 8:7 подходит и для горизонтальных, и для вертикальных видео

Увеличенное разрешение при съемке фото: 27 Мп (5568x4872)

Запись в 5.3K 60р и 4K 120р

Стабилизация HyperSmooth 5.0: с автоматическим усилением и блокировкой по горизонту при вращении на все 360°

Прочность + водонепроницаемость на глубине до 10 м, водоотталкивающее покрытие объектива: капли воды сбегают без следа

Аккумулятор Enduro устойчив к холоду и обеспечивает +38% времени записи при обычной температуре

Автовыгрузка материалов в облако во время зарядки

Новые режимы для вечерней и ночной съемки

Сенсорный передний экран позволяет изменять настройки, не поворачивая камеру

Отмеченная премией Эмми стабилизация видео

Технология HyperSmooth 5.0 обеспечивает нужный уровень стабилизации видео. Материалы получаются удивительно плавными независимо от условий съемки. Функция автоматического усиления обеспечивает более широкий угол обзора при низком уровне тряски, при активном движении камера автоматически переходит на усиленный режим (Boost).

Блокировка по уровню горизонта (Horizon Lock)

Горизонт остается ровным даже в том случае, если во время записи камера вращается на все 360°. Если Hero 10 компенсировала наклон около 45° и требовала специальной насадки MaxLens Mod для компенсации на 360°, новая матрица GoPro Hero 11 позволяет выравнивать горизонт при любом положении камеры и без дополнительных насадок.

Кинематографическое разрешение 5.3K

Разрешение 5.3К позволяет вам использовать цифровой зум без потери качества при обработке материала. Частота 60 кадров/с позволяет немного замедлять интересные моменты без потери плавности видеоряда. Если вам нужен сильный эффект «слоу-мо», вы можете воспользоваться режимами 4К 120р и 2.7К 240р.

Новый режим HyperView

Этот эксклюзивный цифровой объектив HERO11 вместе с новой матрицей позволяет получать кадры с соотношением сторон 8:7 и передавать их в виде широкоугольных снимков 16:9. В результате получается видео с максимальным эффектом погружения, который придает эпичность каждому кадру от первого лица.

Фото 24,7 Мп из видео

Вам больше не придется переживать, что вы не успели сделать снимок в нужный момент. Вы легко сможете создавать качественные фото высокого разрешения прямо из видео и сразу делиться ими.

Глубина цвета 10 бит

10-битный формат записи позволяет сохранить больше деталей в самых светлых и самых темных областях кадра. Он наиболее эффективен при выборе «плоского» (Flat) профиля изображения.

Три новых режима ночной съемки

Звездные следы: съемка с длительной выдержкой создает красивые световые следы от звезд на ночном небе

Светографика: Используйте этот фоторежим с длительной выдержкой, чтобы рисовать в темноте фонариком

Следы фар: ночная тайм-лапс съемка с длительной выдержкой позволяет создать красивые световые следы от движущихся автомобилей.

Режим HindSight

Камера сохранит 30 секунд, произошедшие до того, как вы нажали на спуск. Вы никогда не упустите нужный момент

Отложенная съемка

Установите время записи и другие параметры записи с помощью функции «отложенная съемка» и занимайтесь своими делами: камера включится по расписанию. Режим отлично подходит, к примеру, для записи восхода солнца, чтобы не вставать слишком рано.

Функция «заданное время» также позволяет установить продолжительность видео, после которого камера выключится автоматически.