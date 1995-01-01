Литий-ионный аккумулятор для экшн-камер GoPro HERO 13. Емкость повышена с 1720 до 1900 мАч, что обеспечивает до 1.5 часов записи в 5.3К30р или более 2.5 часов записи в Full HD 30p (измерения проводились при комнатной температуре, при выключенном GPS датчике). Название Enduro указывает на то, что батарея сохраняет работоспособность в самых сложных условиях съемки, она может работать при температурах до -10° С. К сожалению, из-за увеличенных габаритов этот аккумулятор не подходит для камер GoPro предыдущих поколений.