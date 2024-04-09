Головка штативная, маленькая (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074777 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-04-09/8

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Задать вопрос Причина уценки: Потёртости. 500 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139777 Маленькая штативная головка. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: штативная головка.

Гарантия 90 дней.

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