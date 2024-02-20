Штативная головка Manfrotto 056 3D (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073544 Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-20

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Задать вопрос Причина уценки: 4, следы эксплуатации, потертости. 4 490 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Материал: алюминий , Максимальная нагрузка: 3 кг , Максимальная высота: 10 см , Вес: 500 г , Панорамирование по вертикали: есть , Панорамирование по горизонтали: есть , Материал: алюминий , Максимальная нагрузка: 3 кг , Максимальная высота: 10 см . Код товара: 138544

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : следы эксплуатации.

Комплектация: головка.

Гарантия 90 дней.

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