Традиционный фотоальбом с белыми листами из плотной, очищенной от кислот бумаги, листы проложены вставками из пергамина (кальки) и скреплены в книжный переплет. Размер страницы: 26 х 30 см, что позволяет расположить на ней до 4 фотографий формата 10х15, 2 фото 13х18 или 1 фото большого формата. Фотографии крепятся на уголки, двусторонние клейкие стикеры или фотоклей.

Семейное предприятие Goldbuch Georg Brückner GmbH работает в небольшом городке Бамберг (Бавария) с 1907 года. Это один из старейших производителей фотоальбомов, рам, упаковочной бумаги и аксессуаров. Продукция Goldbuch характеризуется хорошим вкусом во внешнем виде и строгим немецким подходом к контролю качества на всех этапах производства.