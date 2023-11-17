Радиосинхронизатор Godox Xpro P для Pentax (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00071549
Артикул : б/у-Н1 К 2023-11-17
Причина уценки:
Мелкие царапинки и потёртости.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Радиосинхронизатор Godox Xpro-P TTL с функцией ДУ для Pentax может управлять вспышками со встроенной системой беспроводной синхронизации Godox X (накамерными вспышками, аккумуляторными вспышками и студийными вспышками). Многоканальное управление и стабильная передача сигнала. Синхронизатор также может использоваться с фотокамерами Pentax с адаптером «горячий башмак».
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, мелкие царапинки и потёртости по корпусу.
Комплектация: пульт, коробка, документы.
Гарантия 90 дней.