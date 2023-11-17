Описание

Радиосинхронизатор Godox Xpro-P TTL с функцией ДУ для Pentax может управлять вспышками со встроенной системой беспроводной синхронизации Godox X (накамерными вспышками, аккумуляторными вспышками и студийными вспышками). Многоканальное управление и стабильная передача сигнала. Синхронизатор также может использоваться с фотокамерами Pentax с адаптером «горячий башмак».

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, мелкие царапинки и потёртости по корпусу.

Комплектация: пульт, коробка, документы.

Гарантия 90 дней.