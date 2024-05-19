Радиосинхронизатор Godox Xpro-N для Nikon (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075651 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-05-19/4

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Задать вопрос Причина уценки: Минимальные следы эксплуатации на корпусе. 5 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140651 Пульт-радиосинхронизатор Godox Xpro-N совместим с фотоаппаратами Nikon, работает в системе Godox X на частоте 2.4 ГГц. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

Комплектация: синхронизатор.

Гарантия 90 дней.

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