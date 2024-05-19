Радиосинхронизатор Godox Xpro-N для Nikon (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075651
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-05-19/4
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации на корпусе.
5 000 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140651
Пульт-радиосинхронизатор Godox Xpro-N совместим с фотоаппаратами Nikon, работает в системе Godox X на частоте 2.4 ГГц.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Комплектация: синхронизатор.
Гарантия 90 дней.
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