Радиосинхронизатор Godox XPro C для Canon (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075362
Артикул : б/у-Н1 К 2024-05-01
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140362
Радиосинхронизатор Godox Xpro-C TTL с функцией ДУ для Canon может не только управлять вспышками со встроенной системой беспроводной синхронизации Godox X (накамерными вспышками, аккумуляторными вспышками и студийными вспышками), но также управлять оригинальными вспышками Canon в сочетании с приемником X1R-C. Многоканальное управление и стабильная передача сигнала, синхронизатор устанавливается на фотокамеры серии Canon EOS с адаптером «горячий башмак».
Состояние: 5; Незначительные следы эксплуатации.
Комплектация: -.
Гарантия 90 дней.