Радиосинхронизатор Godox XPro C для Canon (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075362 Артикул : б/у-Н1 К 2024-05-01

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные следы эксплуатации. 5 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140362 Радиосинхронизатор Godox Xpro-C TTL с функцией ДУ для Canon может не только управлять вспышками со встроенной системой беспроводной синхронизации Godox X (накамерными вспышками, аккумуляторными вспышками и студийными вспышками), но также управлять оригинальными вспышками Canon в сочетании с приемником X1R-C. Многоканальное управление и стабильная передача сигнала, синхронизатор устанавливается на фотокамеры серии Canon EOS с адаптером «горячий башмак». Состояние: 5; Незначительные следы эксплуатации.

Комплектация: -.

Гарантия 90 дней.

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