Радиосинхронизатор Godox X2T-N TTL для Nikon
Код товара : УТ-00051670
Артикул : 27379
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Характеристики
Характеристики
Вес
90 г
Вес (брутто), г
0.174
Описание
Пульт-радиосинхронизатор Godox X2T-N TTL совместим с фотоаппаратами Nikon, работает в системе Godox X на частоте 2.4 ГГц. Пульт-радиосинхронизатор может запускать одну или несколько вспышек Godox (5 групп, 32 канала, 99 идентификационных номеров), избегая при этом помех от других беспроводных систем. Функция сканирования поможет автоматически найти свободную и наиболее подходящую радиочастоту. Синхронизатор поддерживает i-TTL управление и высокоскоростную синхронизацию (HSS).
Управление радиосинхронизатором осуществляется при помощи крупных кнопок, расположенных на корпусе: сверху находятся кнопки для быстрого переключения между группами и тестовая кнопка, а на лицевой части — функциональные кнопки, в нижней части корпуса - колесо управления.
Вы можете управлять такими функциями вспышки, как режимы, мощность, пилотный свет, высокоскоростная синхронизация 1/8000 с, срабатывание по передней или задней шторке, включение и выключение звукового сигнала вспышек Godox и др.
Установленные настройки отображаются на большом жидкокристаллическом дисплее с яркой подсветкой, которая автоматически включается при нажатии кнопок и гаснет если устройство не используется в течение 10 секунд. Если устройство не используется в течение минуты, оно запоминает последние установленные настройки и уходит в «спящий режим». Для экономии заряда батереи подсветку дисплея можно отключить.
Приложение GodoxPhoto для управления с мобильных устройств совместимо с большинством смартфонов или планшетов (с IOS или Android), позволяет работать с радиосинхронизатором через Bluetooth. Приложение может управлять теми же функциями, что и панель управления радиосинхронизатора.
Для обновления прошивок устройства на боковой стороне радиосинхронизатора располагается порт USB Type-C. Рядом размещен разъем синхронизации 3,5 мм для подключения вспышек без TTL или для синхронизации с камерами, которые срабатывают от спускового тросика.
Радиосинхронизатор устанавливается в «башмак» фотокамеры и фиксируется с помощью системы быстрой блокировки. Такое крепление гарантирует, что беспроводной радиосинхронизатор остается надежно закрепленным на горячем башмаке.
Радиосинхронизатор питается от 2 батарей размера АА. Легкое и компактное устройство весом 90 г.
Характеристики
- Совместимые фотокамеры: Nikon
- Совместимые мобильные устройства: iPhone или Android-устройства
- Питание: 2 батареи размера АА
- Управление экспозицией TTL: i-TTL
- Ручной режим вспышки: Да
- Режим стробоскопа: Да
- Высокоскоростная синхронизация (HSS / FP): Да
- Синхронизация по второй шторке: Да
- Компенсация экспозиции вспышки: ±3 ступени при шаге 1/3
- Блокировка экспозиции вспышки: Да
- ИК подсветка автофокуса: Да
- Беспроводное управление затвором камеры: через синхроразъем приемника X1R
- Управление зумом вспышки: да
- Обновление прошивки: через USB разъем type С
- Функция памяти: настройки запоминаются в течение 2 сек после последней операции и восстанавливаются после перезагрузки
Характеристики соединения
- Диапазон передачи сигнала (приблиз.): 0-100 м (без помех и препятствий)
- Встроенный модуль радиоуправления: 2.4G
- Режим модуляции: MSK
- Частотный диапазон радиоканала: 2413.0…2464.5 МГц
- Максимальная мощность сигнала: менее 5 дБм
- Количество каналов связи: 32
- ID беспроводного канала: 01-99
- Количество групп: 5