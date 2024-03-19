Синхронизатор Godox X2T-F TTL для Fujifilm (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00074277
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-19/07
Причина уценки:
Без видимых следов эксплуатации.
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Описание
Код товара: 139277
Компания Godox представила новый трансмиттер Godox X2T, который является улучшенной версией предыдущей популярной модели X1T. Godox X2T-F доступен для Fujifilm.
Новый триггер имеет пять специальных кнопок настройки группы сверху и три функциональные кнопки на задней панели, которые позволяют фотографам быстро менять настройки. Диск управления находится в нижней части устройства, что позволило разместить на задней панели ЖК-дисплей большего размера.
Godox добавил в X2T поддержку Bluetooth, фотографы могут использовать смартфоны и планшеты iOS и Android для подключения к триггеру. С помощью приложения GodoxPhoto можно управлять режимом вспышки, мощностью, моделированием освещения, звуковым сигналом и многим другим со смартфона.
Встроенная новая настройка сканирования в Godox X2T помогает автоматически определять оптимальный канал с наименьшими помехами.
Также трансмиттер получил новую систему быстрой фиксации горячего башмака для замены уже привычного всем затяжного колеса.
Godox X2T поддерживает TTL, 5 групп, 32 канала, 99 беспроводных идентификаторов, высокоскоростную синхронизацию 1/8000. Имеет многозадачный режим, ручной режим, настройки покадровой и серийной съёмки. Позволяет обновлять прошивки через USB-C.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
Комплектация: синхронизатор, коробка, документы.
Гарантия 90 дней.