Радиосинхронизатор Godox X1T-C TTL для Canon (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00075733
Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-16/2
Причина уценки:
Потертости.
Гарантия 90 дней
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Описание
Модель X1C
Тип Для фотокамер Canon
Совместимые фотокамеры Камеры Canon EOS (с протоколом E-TTL II)
Встроенная система ДУ Беспроводная передача 2,4G
Источник питания 2 батарейки АА
Ручной режим вспышки Да
Протокол TTL E-TTL II
Компенсация экспозиции вспышки Да, ±3 стопа при шаге 1/3
Блокировка экспозиции вспышки Да
Вспомогательный луч автофокуса Да, включается вручную
Синхронизация по второй шторке Нет
Режим моделирующего света Да, включается нажатием кнопки предпросмотра глубины резкости
Количество ведомых групп Макс. 4 группы (M/A/B/C)
Радиус передачи сигнала (приблиз.) ˃100м
Количество каналов связи 32
Обновление прошивки Через разъем micro USB
Функция памяти Настройки запоминаются на 2 секунды после последней операции и восстанавливаются после перезагрузки
Размеры/Вес передатчика 72х75х52мм/90г
Код товара: 140733
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Потертости.
Комплектация: радиосинхронизатор
Гарантия 90 дней.