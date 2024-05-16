Радиосинхронизатор Godox X1T-C TTL для Canon (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075733 Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-16/2

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Задать вопрос Причина уценки: Потертости. 1 500 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Модель X1C Тип Для фотокамер Canon Совместимые фотокамеры Камеры Canon EOS (с протоколом E-TTL II) Встроенная система ДУ Беспроводная передача 2,4G Источник питания 2 батарейки АА Ручной режим вспышки Да Протокол TTL E-TTL II Компенсация экспозиции вспышки Да, ±3 стопа при шаге 1/3 Блокировка экспозиции вспышки Да Вспомогательный луч автофокуса Да, включается вручную Синхронизация по второй шторке Нет Режим моделирующего света Да, включается нажатием кнопки предпросмотра глубины резкости Количество ведомых групп Макс. 4 группы (M/A/B/C) Радиус передачи сигнала (приблиз.) ˃100м Количество каналов связи 32 Обновление прошивки Через разъем micro USB Функция памяти Настройки запоминаются на 2 секунды после последней операции и восстанавливаются после перезагрузки Размеры/Вес передатчика 72х75х52мм/90г Код товара: 140733

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Потертости.

Комплектация: радиосинхронизатор

Гарантия 90 дней.

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