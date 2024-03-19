Радиосинхронизатор Godox X-Pro F (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074234
Артикул : б/у-Н1 К 2024-03-19
Причина уценки:
Царапины и потёртости корпуса
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139234
Радиосинхронизатор Godox Xpro-F TTL с функцией ДУ для FUJIFILM может управлять вспышками со встроенной системой беспроводной синхронизации Godox X (накамерными вспышками, аккумуляторными вспышками и студийными вспышками). Многоканальное управление и стабильная передача сигнала. Синхронизатор также может использоваться с фотокамерами FUJIFILM с адаптером «горячий башмак».
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, царапины и потёртости корпуса;
Комплектация: коробка.
Гарантия 14 дней.