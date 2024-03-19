Радиосинхронизатор Godox X-Pro F (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074234 Артикул : б/у-Н1 К 2024-03-19

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Задать вопрос Причина уценки: Царапины и потёртости корпуса 5 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 139234 Радиосинхронизатор Godox Xpro-F TTL с функцией ДУ для FUJIFILM может управлять вспышками со встроенной системой беспроводной синхронизации Godox X (накамерными вспышками, аккумуляторными вспышками и студийными вспышками). Многоканальное управление и стабильная передача сигнала. Синхронизатор также может использоваться с фотокамерами FUJIFILM с адаптером «горячий башмак». Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, царапины и потёртости корпуса;

Комплектация: коробка.

Гарантия 14 дней.

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