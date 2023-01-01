Описание

Мощная кольцевая вспышка AR400 обеспечивает бестеневое освещение и равномерные световые эффекты при высокой мощности и компактном корпусе. Новый дизайн со встроенной литиевой аккумуляторной батареей позволяет приобрести новый опыт в освещении.

Ключевые особенности:

Равномерное освещение и многофункциональность

Будучи кольцевой вспышкой, AR400 имеет кольцевую импульсную головку, обеспечивающую бестеневое освещение; как видео LED осветитель AR400 оснащена светодиодными лампами с возможностью настраивать яркость освещения, тем самым обеспечивая стабильный источник света для съемки; как автономная вспышка, AR400 имеет небольшой вес и удобство в переноске, что удовлетворяет требованиях наружной фотографии.

Стабильная мощность и разнообразный функционал

AR400 обладает стабильной мощностью 400Вт и 22-ступенчатой настройкой мощности (1/1~1/128). Поддерживает синхронизацию ведомой вспышки S1/S2, режим стробоскопа, высокоскоростной синхронизации и т.п.

Профессиональная литиевая аккумуляторная батарея (11,1В/4500мА) с емкостью свыше 450 импульсов и временем перезарядки 0,05-2,8с. Зарядное устройство включено в комплект, чтобы обеспечивать целостный процесс съемки.

Беспроводное дистанционное управление: Используйте беспроводной синхронизатор XT-16S (продается отдельно) для регулировки мощности вспышки и других функций.

Аксессуары в комплекте: AR400 укомплектована складным кронштейном, кронштейном для установки зонта, рассеивающим фильтром и т.п. Все аксессуары легко установить и снять, что оставляет простор для творчества при создании световых эффектов.