Кольцевая вспышка Godox Witstro AR400, 400 Дж, аккумуляторная
Код товара : УТ-00031462
Артикул : 26326
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Характеристики
Характеристики
Ведущее число (м, ISO 100)
36
Время перезарядки
0.05 - 2.8 с
Высокоскоростная синхронизация HSS
есть – с трансивером серии Cells II
Дистанционное управление настройками
есть, пульт XT-16S (универсальный), трансивер серии Cells II (Canon или Nikon)
Длительность импульса
1/300 - 1/10 000 c
Моделирующий (пилотный) свет
есть, кольцевой, светодиодный, 440 лк (0.5 м)
Синхронизация
радио: необходим приемник XTR-16 или трансивер Cells II, световая ловушка: по 1 / 2 вспышке, синхровход 3.5 мм
Питание
литий-ионный аккумулятор, около 450 срабатываний на полной мощности
Управление моделирующим светом
30%, 70%, 100%, выкл.
Другие характеристики
Вес
1.4 кг
Вес (брутто), г
2.600
Комплектация
вспышка, аккумулятор, зарядное устройство, рассеиватель, крепление для камеры, крепление на стойку
Размеры товара
22.5 х 23 х 7 см
Описание
Мощная кольцевая вспышка AR400 обеспечивает бестеневое освещение и равномерные световые эффекты при высокой мощности и компактном корпусе. Новый дизайн со встроенной литиевой аккумуляторной батареей позволяет приобрести новый опыт в освещении.
Ключевые особенности:
Равномерное освещение и многофункциональность
Будучи кольцевой вспышкой, AR400 имеет кольцевую импульсную головку, обеспечивающую бестеневое освещение; как видео LED осветитель AR400 оснащена светодиодными лампами с возможностью настраивать яркость освещения, тем самым обеспечивая стабильный источник света для съемки; как автономная вспышка, AR400 имеет небольшой вес и удобство в переноске, что удовлетворяет требованиях наружной фотографии.
Стабильная мощность и разнообразный функционал
AR400 обладает стабильной мощностью 400Вт и 22-ступенчатой настройкой мощности (1/1~1/128). Поддерживает синхронизацию ведомой вспышки S1/S2, режим стробоскопа, высокоскоростной синхронизации и т.п.
Профессиональная литиевая аккумуляторная батарея (11,1В/4500мА) с емкостью свыше 450 импульсов и временем перезарядки 0,05-2,8с. Зарядное устройство включено в комплект, чтобы обеспечивать целостный процесс съемки.
Беспроводное дистанционное управление: Используйте беспроводной синхронизатор XT-16S (продается отдельно) для регулировки мощности вспышки и других функций.
Аксессуары в комплекте: AR400 укомплектована складным кронштейном, кронштейном для установки зонта, рассеивающим фильтром и т.п. Все аксессуары легко установить и снять, что оставляет простор для творчества при создании световых эффектов.