AD600Proll – исключительно мощный аккумуляторный импульсный моноблок, позволяющий реализовывать самые сложные световые схемы и даже (при необходимости) «перебивать» солнечный свет при съемке под открытым небом. Новая модель оснащена функцией сопряжения с синхронизатором Godox X3 в одно касание, цветным индикатором группы, обновленным цветным дисплеем. Она также отличается более короткой длительностью импульса, увеличенным сроком службы аккумулятора и более широким диапазоном регулировки мощности. Вспышка имеет чрезвычайно короткое время перезарядки (от 0.01 до 0.9 с) и как и раньше поддерживает функции автоматического управления мощностью (TTL) и высокоскоростной синхронизации (до 1/8000 с).

Сопряжение одним касанием

Новая функция One-Tap Sync позволяет мгновенно сопрягать AD600ProII с синхронизатором Godox X3. Больше нет необходимости в утомительном подборе каналов и идентификаторов – просто нажмите кнопку беспроводной синхронизации на X3 и выберите пункт синхронизации на AD600Proll, они произведут сопряжение всего за секунду, чтобы вы сразу могли погрузиться в рабочий процесс. AD600Proll также совместима со всеми синхронизаторами предыдущих поколений системы Godox X, начиная с X1T.

16 групп, 16 цветов

Модель AD600Proll теперь поддерживает 16 групп, каждая из которых обозначена отдельным цветом, отображаемым как на вспышке, так и на синхронизаторе триггере X3. Эта инновационная функция позволяет легко ориентироваться на съемочной площадке при использовании множества приборов.

Цветной дисплей для удобного управления

AD600Proll оснащена ярким и контрастным цветным ЖК-дисплеем, обеспечивающим отличную видимость даже при ярком свете, под открытым небом. Изменения также коснулись панели управления AD600Proll: кнопка включения/выключения теперь расположена непосредственно на панели, а для включения или выключения моделирующего света требуется всего 1 секундное нажатие.

Заморозка движения

AD600Proll поддерживает режим Freeze Mode, который позволяет буквально «заморозить» даже самое быстрое движение благодаря сверхкороткой длительности импульса, достигающей (1/20400с при t0.1). Поскольку время перезарядки составляет всего 0.01 с вы сможете использовать скоростную серийную съемку, чтобы точно поймать нужный момент. Снимаете ли вы танцора в прыжке или всплеск воды в бокале, AD600Proll поможет сделать потрясающий кадр с четкими деталями (съемку необходимо производить в затемненной студии). А если вы хотите сделать четкий кадр, при этом пересилив яркий солнечный свет (для формирования собственного теневого рисунка), к вашим услугам режим высокоскоростной синхронизации – поддерживаются выдержки до 1/8000 с.

Вспышка и постоянный свет в одном устройстве

Очень яркая биколорная светодиодная лампа пилотного света мощностью 40 Вт может использоваться не только для предварительной оценки светового рисунка, но и как источник постоянного света для съемки видео. Температура регулируется в пределах от 2800 до 6000 Кельвинов.

Увеличенный диапазон регулировки мощности

AD600Proll отличается широким 10-ступенчатым диапазоном регулировки выходной мощности от 1/1 до 1/512 (1/256 у предыдущего поколения), обеспечивая новый уровень контроля. Съемка со сверхмалой мощность будет необходима, например, для фотографирования младенцев – яркий свет вызывает у них боль, а при установке 1/512 мощность импульса составит чуть больше одного Дж – безопасно. Длительность импульса в таком режиме составляет всего 1/11760 с, что позволяет достаточно эффективно замораживать движение, даже не переходя в режим Freeze Mode.

Аксессуары для творчества

AD600Proll имеет крепление Bowens, которое совместимо с широким ассортиментом аксессуаров – от софтбоксов до проекционных насадок, что позволяет решить любую задачу по освещению и предоставляет бесконечные творческие возможности. Компания Godox выпускает множество световых модификаторов профессионального уровня:

Рефлекторы серии RFT

Конические насадки (снуты) SN-04 и SN-05

Проекционная насадка BFP (+ набор объективов, маски гобо, держатель слайдов и так далее)

Шторки BD-04, BD-08, BD-10

Портретные тарелки BDR-S55, BDR-W55

Прямоугольные софтбоксы серии SB-BW

16-спицевые софтбоксы-зонты S65T, S85T, S120T

Глубокие параболические софтбоксы QR-P70, QR-P90, QR-P120

Сферические софтбоксы типа «китайский фонарик» CS-85D, CS-65D

Конечно, можно использовать и модификаторы с байонетом Bowens других производителей, если они окажутся под рукой.

Легкая на подъем выносная голова

AD600Proll – сам по себе достаточно тяжелый прибор весом около 3.5 кг. Поэтому создатели предусмотрели выносную головку H600P для тех ситуаций, когда (например) вспышку на руках держит ваш ассистент, или если вам необходимо разместить вспышку на журавле. Головка оснащена таким же байонетом Bowens, лампой пилотного света, держателем для зонта, с моноблоком она соединяется с помощью специального кабеля длиной 2 м. Головка H600P продается отдельно.

Стабильная работа в студии при питании от сети

При использовании адаптера AC26 (приобретается отдельно) вспышка AD600Proll может работать от сети переменного тока. AC26 устанавливается вместо аккумуляторной батареи, обеспечивая непрерывный и стабильный источник питания во время фотосессий, избавляя вас от беспокойства об уровне заряда батарей.

Интеллектуальная зарядка аккумуляторов

Заряжайте быстрее и надежнее с помощью USB-зарядного устройства UC46 (продается отдельно). Это зарядное устройство эффективно заряжает до 3 сменных литиевых аккумуляторов для AD600Proll, предыдущих моделей серии AD600 и AD400Pro (в поочередном режиме). Имея входные разъемы питания USB Type-C и DC, зарядное устройство UC46 автоматически подстраивается под конкретное напряжение и уникальные характеристики каждой модели аккумулятора, защищая элементы от перезарядки. ЖК-дисплей зарядного устройства отслеживает каждый процесс, показывает уровень заряда аккумулятора и заданную очередность зарядки.

Комплектация

Аккумуляторная вспышка

Импульсная лампа

Рефлектор

Аккумулятор

Зарядное устройство

Кабель питания

Защитная крышка рефлектора

Характеристики