Описание

Мощный аккумуляторный моноблок с энергией импульса 600 Дж позволяет вести съемку в студии и на открытом воздухе, легко «перебивая» даже прямой солнечный свет. Благодаря высокой можности и открытой импульсной лампе AD600B обеспечивает достаточное и равномерное распределение света даже при использовании с большими насадками (октабоксы, глубокие зонты).

AD600B выдерживает 100 последовательных вспышек на полной мощности, 200 вспышек на 1/4 или 400 на 1/16 перед тем, как срабатывает защита от перегрева. Полная перезарядка на полной мощности составляет всего 2.5 с. Это весьма впечатляющий результат для импульсной лампы на 600 Дж. Независимые тесты показывают достаточно высокую стабильность температуры света (в Кельвинах) от вспышки к вспышке и при изменении энергии импульса. Для защиты импульсной лампы в AD600 используется прозрачный стеклянный пайрекс с вентиляционными отверстиями.

Литий-ионный аккумулятор позволяет вести съемку в любом месте, оперативно размещая источники света на значительном удалении от ближайшей розетки. Высокая емкость: аккумулятора хватает на 500 срабатываний на полной мощности (около 1000 вспышек на 9.0, 2000 вспышек на 8.0 и так далее). Для неограниченного использования в студии можно приобрести сетевой адаптер (не входит в стандартный комплект поставки).

Поскольку AD600B – довольно тяжелый прибор (около 2.7 кг), для использования на журавлях, удочках или просто в руках ассистента производителем предусмотрена выносная головка H600, кабель от которой закрепляется на место импульсной лампы. Таким образом, AD600B превращается в портативный генератор с легкой выносной головкой, которую можно легко удерживать на значительной высоте.

Godox AD600B поддерживает все светоформирующие насадки с байонетом Bowens – одним из самых популярных байонетов для осветительных приборов во всем мире.

Досупно множество способов синхронизации: радио (2.4 ГГц, до 80 м, 32 канала), оптическая, синхрокабель 3.5 мм. Что интересно, AD600B поддерживает оптическое TTL управление, т.е. по импульсу ведущих вспышек Canon или Nikon (а также их аналогов). Хотя для прибора такого уровня, конечно, более актуальна синхронизация по радио, которая также доступна: AD600B может работать в TTL режиме с современными камерами большинства производителей (список совместимых моделей указан на странице соответствующих трансмиттеров). AD600B также поддерживает высокоскоростную синхронизацию (HSS) при выдержках до 1/8000 с., что позволяет замораживать движение и одновременно формировать собственную световую схему, игнорируя солнечный свет.

Если вам не требуется TTL режим, рекомендуем обратить внимание на AD600BM – удешевленную версию прибора, работающую только в ручном режиме.

Благодаря USB входу Godox AD600 поддерживает обновление прошивки, что улучшает совместимость с новыми камерами и добавляет новые функции. Несмотря на то, что с выхода вспышек прошло уже несколько лет, производитель продолжает поддержку, выпуская новые версии прошивок (информация на осень 2018 г).

В режиме Mask можно использовать 2, 3 или 4 группы вспышек, срабатывающих последовательно для освещения основного объекта и фона, что позволяет быстро создавать «маски» и удалять фон (например, в редакторе Adobe Photoshop).