Вспышка Godox Witstro AD360II-C с батарейным блоком PB960
Код товара : УТ-00031506
Артикул : 26307
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Ведущее число (м, ISO 100)
80
Настройка мощности в ручном режиме
1 - 1/128 с шагом 1/3 ступени
Поворот головки
вправо / влево на 270°, вверх до 90°, вниз до -15°
Питание
внешний литиевый блок питания PB960 (1 или 2 вспышки)
Минимальное количество срабатываний
450
Внешние блоки питания
Godox PB960
Физические характеристики
Вес
800 г (только корпус, без блока питания, лампы и рефлектора)
Прочие особенности
Особые характеристики
разъемы синхронизации: PC, джек 3.5 мм; радиосинхронизация c камерами других систем через соответствующий трансмитер X1T или XPro TTL, обновления прошивки по USB
Дата анонса
01.01.2015
Комплектация
вспышка, импульсная лампа, рефлектор, рассеиватель, подставка, выносной адаптер, блок питания, кабель питания, зарядное устройство, плечевой ремень, сумка
Описание
Самая мощная из накамерных вспышек – Godox Witstro AD360II. Максимальная энергия импульса: 360 Дж, что приблизительно в 5 раз выше, чем у других профессиональных накамерных вспышек типа Speedlite (таких как 600EX-RT). Но дело не только в мощности: открытая импульсная лампа создает такое же ровное распределение света, как у студийных моноблоков. Качество света также не уступает: при изменении мощности сдвиг по температуре находится в пределах +/- 200 К.
Большое количество совместимых аксессуаров: портретная тарелка, зонтичный рефлектор, компактный октабокс, конус (снут), соты и цветные фильтры, любые насадки с байонетом Bowens S (через адаптер, приобретаемый отдельно). Импульсная лампа при перегорании заменяется пользователем самостоятельно.
Беспроводная синхронизация, включая TTL режим и режим высокоскоростной синхронизации HSS до 1/8000 с., позволяет снимать под прямым солнечным светом, «пересиливая» его. AD360II-C может работать и ведущей, и ведомой вспышкой. Синхронизация работает не только с камерами Canon. При использовании вспышки на выносе вы можете снимать с камерой любого бренда, необходимо только подобрать соответствующий трансмиттер. На данный момент поддерживаются камеры Canon, Fujifilm, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax, Sony. Если под рукой нет трансмиттера Godox, можно использовать универсальные синхронизаторы, световую ловушку или кабельное подключение.
Работа в автоматическом режиме (TTL) позволяет вести съемку в динамичном режиме, при быстро меняющемся освещении сцены.
Godox Witstro AD360II-C имеет крепление под горячий башмак камеры, однако из-за большого веса вспышки Godox не рекомендует устанавливать AD360II на камеры среднего и нижнего диапазона: их башмаки могут просто не выдержать вес вспышки, в особенности при резких движениях. С профессиональными камерами (серий 1D, 5D) подобное маловероятно, хотя для репортажной накамерной вспышки AD360II может показаться слишком тяжелым вариантом. Основное предназначение – это использование на выносе: с ассистентом или на студийной стойке.