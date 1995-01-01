AD200Pro II - это универсальная и надежная аккумуляторная вспышка с модернизированными сменными головками H200J II (с открытой лампой) и H200 II (с линзой Френеля). Каждая головка оснащена биколорной моделирующей лампой для использования в качестве мощного пилотного света или постоянного источника света при съемке. Усовершенствованная система теплоотвода и стабильная цветовая температура обеспечивают высокую производительность. Новый цветовой индикатор групп и мгновенное сопряжение с синхронизатором X3 позволят упростить управление несколькими источниками света. Благодаря компактности, высокой мощности, быстрой перезарядке и продуманной системе аксессуаров вспышка AD200Pro II станет идеальным решением для выездных фотосессий на различных локациях, но также подойдет и для работы в студии.

Быстрое сопряжение с синхронизатором X3

Оперативность – ключевой момент в условиях динамичной съемки. AD200Pro II поддерживает беспроводную синхронизацию с триггером X3 всего одним касанием, так же как и на вспышках Lux Master и AD600Pro II. Просто нажмите кнопку беспроводной синхронизации на X3 и коснитесь иконки синхронизации на AD200Pro II, и ваши устройства синхронизируются без каких-либо усилий, позволяя вам сосредоточиться на творчестве, а не на настройке оборудования.

Модернизированные головки вспышки

Высокая производительность устройства очень важна во время съемок. Именно поэтому мы обновили импульсные головки H200J II и H200 II. Новая конструкция охлаждения улучшает отвод тепла, обеспечивая оптимальную производительность без перегрева даже при длительном использовании. Это гарантирует бесперебойную работу и избавит от упущенных кадров. Более того, предыдущие головки серии 200 полностью совместимы с новым корпусом вспышки AD200Pro II.

Биколорная моделирующая лампа

Две обновленные импульсные головки оснащены более яркой моделирующей светодиодной лампой с регулируемой яркостью и цветовой температурой. Освещенность на расстоянии 1 м составляет до 1400 люкс: лампу можно использовать не только как пилотный свет для предварительной визуализации схемы освещения, но и как источник постоянного света. Биколорные светодиоды позволят имитировать такие эффекты, как теплый свет свечи или заката. Доступен режим пропорциональной мощности, в котором яркость лампы соответствует мощности вспышки. H200J II обеспечивает до 5.5 часов непрерывного моделирующего света, а H200 II - до 6 часов, что достаточно для полного съемочного дня.

Стабильная цветовая температура

AD200Pro II поддерживает режим стабильной цветовой температуры, при котором отклонение не превышает 100К во всем диапазоне мощности. Это особенно важно при съемке, где требуется постоянная точность цветопередачи. Фотограф может регулировать уровень мощности, не беспокоясь о смещении цвета, что минимизирует время постобработки.

Цветовой индикатор группы

Управление несколькими осветительными приборами стало проще благодаря цветовому индикатору группы. Каждой группе присваивается свой цвет, который отображается на специальном индикаторе на корпусе вспышки, на экране и на дисплее синхронизатора X3, что позволяет легко ориентироваться на локации при создании сложных световых схем со множеством осветительных приборов.

Точное управление мощностью

AD200Pro II позволяет точно регулировать мощность вспышки в диапазоне от 1/512 до полной мощности (1/1) с шагом 0,1. Такой уровень точности позволяет фотографам тонко настраивать освещение для получения необходимого результата. Благодаря возможности работы на сверхмалой мощности (1/512) данная вспышка подойдет для снимки младенцев – слабые импульсы не будут вызывать у них болевых ощущений. Режим 1/512 также позволяет «заморозить» быстродвижущиеся объекты благодаря очень короткой длительности импульса (до 1/23500 с).

Множество функций

Вспышка AD200Pro II оснащена встроенной беспроводной системой Godox 2.4 ГГц, которая совместима со всеми синхронизаторами системы Godox X, начиная с Godox X1, что обеспечивает бесшовную интеграцию с уже имеющимся у вас оборудованием Godox. Поддержка режимов TTL (авто), HSS (высокоскоростная синхронизация), синхронизации по передней и задней шторке позволяют справиться с любой задачей в любых условиях съемки.

Новый цветной экран

Обновленный экран с удобным интерфейсом и повышенной контрастностью облегчает навигацию и настройку параметров. На экране также отображается время длительности вспышки при каждой мощности, что позволяет быстро получить всю необходимую информацию.

Готовность к работе

AD200Pro II работает от съемного литиевого аккумулятора высокой емкости, который обеспечивает быструю перезарядку и длительное время работы (500 импульсов при максимальной мощности). Возможность быстрой замены аккумулятора позволяет не останавливать съемку: просто поменяйте батарею. Вспышка также оснащена портом питания для подключения к батарейному блоку Godox PB960, что обеспечивает бесперебойную съемку с еще более быстрой перезарядкой и увеличенным временем автономной работы. Кроме того, в комплект входит компактное зарядное устройство с USB интерфейсом, так что вы сможете подзарядить их даже в дороге – от пауэрбанка или другого USB источника питания (5В 2А).

Комплексная система освещения

Серия AD200 – одна из самых универсальных импульсных систем на рынке. За годы, прошедшие с момента выпуска первой Godox AD200, была создана целая система аксессуаров. 8 сменных головок, все совместимы:

H200J, H200J II – с открытой лампой

H200, H200 II – с линзой Френеля, для направленного света

H200R – круглая импульсная головка

R200 – кольцевая импульсная выносная головка

AD-S200 – импульсная трубка (жезл)

AD-L – светодиодная головка

Плюс выносное крепление для головки EC200, адаптер S2 для модификаторов с байонетом Bowens, комплекты с цветными фильтрами, шторками, отражателями, проекционная насадка AK-R21, портретная тарелка AD-S3, компактный софтбокс AD-S7, рефлектор с сотами AD-S2, снут AD-S9 и так далее. AD200Pro II удовлетворит все ваши запросы. Систему AD200 давно оценили профессиональные фотографы по всему миру. Она примерно в 3 раза мощнее обычной накамерной вспышки и гораздо компактнее стандартного студийного моноблока. Небольшие размеры и малый вес делают эти вспышки идеальным инструментом для съемки как в студии, так и за ее пределами, на различных локациях.

Комплектация

Вспышка AD200Pro II

Аккумулятор WB29

Головка импульсная H200 II

Головка импульсная с открытой лампой H200J II

Защитная крышка для аккумулятора

Адаптер-держатель AD-E2 (на стойку, с креплением для зонта)

Зарядная площадка UC29

Кабель USB

Сетевой адаптер PD

Футляр

Характеристики