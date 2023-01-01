Описание

Godox Witstro AD200Pro – усовершенствованная версия популярной вспышки AD200. Прежде всего, изменения коснулись точности управления – AD200Pro очевидно использует более продвинутые контроллеры заряда, взятые, скорее всего, от AD600Pro и AD400Pro. Это обеспечивает более тонкое управление мощностью: 9 ступеней с шагом 1/10 против 8 ступеней с шагом 1/3. Также добавлен режим «стабильной температуры»: максимальный разброс в нем составляет всего +/- 100К. Вспышка перезаряжается чуть быстрее: 1.8 с против 2.1 с у AD200 (на полной мощности). Увеличено число клавиш управления, световая ловушка стала чуть больше по площади, порт USB micro заменен на USB-C (используется для обновления прошивки).

В остальном AD200Pro сохранила все преимущества AD200: эта вспышка уникальна по вариантам использования. В базовый комплект входит 2 головки: с линзой Френеля (как у обычной накамерной вспышки, зум настроен на 35 мм) и с открытой лампой, как у большинства студийных моноблоков. В качестве опций доступно еще 2 головки: круглая H200R с матовым рассеивателем и головка со светодиодным постоянным светом AD-L. Выносной адаптер EC200 с кабелем 1.8 м позволяет устанавливать головку вспышки на башмак камеры или держать ее в руках, когда корпус с аккумулятором будет находиться у вас на поясе – значительно удобнее, чем держать в руках всю вспышку (вес около 1 кг).

Адаптер AD-B2 позволяет установить 2 вспышки AD200 / AD200Pro с открытой лампой на 1 держатель со светодиодным пилотным светом и байонетом Bowens: на тот случай, если вам на какой-то момент понадобится 400 Дж вместо 200.

AD200Pro может работать в автоматическом (TTL) режиме со всеми современными камерами. Canon, Fujifilm, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax, Sony – есть трансмиттеры для каждого бренда. Синхронизация происходит по радио, в диапазоне 2.4 ГГц, ресивер встроенный. Godox не говорит об этом открыто, но в AD200Pro, скорее всего, была улучшена чувствительность радиосинхронизатора – обычные AD200 могли периодически пропускать импульсы при удалении метров на 30 и далее.

Доступен и режим высокоскоростной синхронизации, который потребуется вам для «пересиливания» прямого солнечного света и заморозки движения: с ним доступны выдержки вплоть до 1/8000 с. Вспышка работает от литий-ионного аккумулятора, который обеспечивает быструю перезарядку, при средней энергии импульса можно снимать серии с частотой 5 или даже 10 кадров/с.

Диапазон световых модификаторов также огромен: во-первых, через простой адаптер S-Type вспышка становится совместима со всеми софтбоксами и металлическими рефлекторами под байонет Bowens S. Во-вторых, существуют оригинальные аксессуары Godox отдельно под каждую головку. Для круглой головки есть набор AK-R1 со шторками, конусом, купольным рассеивателем, белой картой, сотами и цветными фильтрами. Для прямоугольной головки есть набор BD-07 со шторками и цветными фильтрами. Для открытой лампы есть целый ряд аксессуаров, включающий портретную тарелку AD-S3, мини-софтбокс AD-S7, конус AD-S9, серебристый отражатель AD-S18, купольный рассеиватель AD-S17.

AD200Pro, как и ее предшественница AD200 – одна из самых интересных современных моделей импульсного света. При практически карманных размерах в нужный момент она может выдавать импульсы, сравнимые по яркости и точности со студийным моноблоком. Ее легко перевозить, легко устанавливать на локации, она без труда прячется или маскируется в кадре. При этом AD200Pro может создавать практически любой вид света – от широкого, заполняющего все помещение потока, до узкого точечного луча. Все зависит только от вашего мастерства и фантазии.