Описание

Godox Witstro AD200 – уникальная вспышка со сменными головками, поддерживающая TTL-синхронизацию с камерами всех брендов. Да, одна модель подходит для всех, меняется только синхронизатор. В базовый комплект входит 2 сменных головки: типа Speedlight (со встроенным рефлектором 35 мм) и с открытой лампой. Встроенный радиоприемник (32 канала, 5 групп) позволяет создавать масштабные световые схемы для самых сложных сцен. Поддержка высокоскоростной синхронизации (HSS) позволяет использовать вспышку при дневном свете. С опциональным выносным адаптером EC200 вы можете установить головку в башмак камеры (через синхронизатор X1 TTL), а корпус вспышки закрепить снизу (как батарейный блок). Благодаря этому, а также широкому диапазону дополнительных аксессуаров, AD200 имеет широчайший диапазон применения: и как классическая репортажная вспышка, и как карманный студийный моноблок.

По своей мощности Godox AD200 заменяет приблизительно 3 профессиональных накамерных вспышки типа Speedlight. Работает вспышка от литий-ионного аккумулятора высокой емкости, который обеспечивает 500 срабатываний на полной мощности или тысячи срабатываний при меньшей энергии импульса. Перезарядка быстрая: 2.1 с до полной мощности, есть режим стробоскопа – до 99 Гц.

При установке последней версии прошивки, Godox AD200 может работать в автоматическом (TTL) режиме со всеми современными камерами. Canon, Fujifilm, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax, Sony – есть трансмиттеры для каждого бренда. Ресивер встроенный – меньше временных потерь с установкой. хотя, конечно, в ручном режиме можно использовать и синхронизаторы других производителей, через разъем 3.5 мм.

AD200 может использоваться с жесткими рефлекторами (портретная тарелка, зонтичный, конус), с сотами, шторками и цветными фильтрами, с любым типом софтбоксов, а купольный рассеиватель позволяет осветить сцену на 360°. Эта маленькая вспышка дает невероятную свободу выбора. Благодаря выносной головке EC200 (продается отдельно) вы сможете легко удерживать вспышку на длинном держателе даже без ассистента.

Импульсную лампу из открытой головки при перегорании можно поменять на аналогичную самостоятельно.