Описание

Godox AD100Pro наследует преимущества серии Godox AD и поддерживает полную совместимость с радиосистемой Godox. Данная вспышка имеет чрезвычайно компактные размеры и малый вес, что дает фотографам дополнительное удобство для съемки вне студии. Портативная вспышка AD100Pro с мощностью импульса 100 Дж дополняет модельный ряд, вставая между накамерными вспышками и более мощными моделями Witstro (AD200, AD360 и т.д.). Благодаря широкому ассортименту совместимых светоформирующих насадок вы сможете раскрыть весь потенциал этой вспышки.

Невероятно компактная

AD100Pro имеет сверхкомпактные размеры, сопоставимые с размерами алюминиевой банки из под газировки. Вес вспышки с аккумулятором составляет всего 524 грамма, вы можете положить её в карман или сумку, сделав ваш набор оборудования гораздо более легким.

Универсальная совместимость

Круглая головка вспышки обеспечивает световое пятно естественной круглой формы, а благодаря магнитному креплению на вспышку можно установить различные аксессуары и светоформирующие насадки, которые позволят получить требуемые световые эффекты. Комплект принадлежностей AK-R1 с быстрым магнитным креплением для максимального использования возможностей вспышки. Установите на вспышке адаптер Godox S2 для получения возможности использования широкого ассортимента различных модификаторов с байонетом Bowens.

Беспроводная свобода

Имея ту же интегрированную систему беспроводного управления Godox 2.4G, что и другие представители серии AD, AD100Pro может работать с камерами основных производителей при использовании триггера X1, X2 или XPro.

Мощный аккумулятор

Аккумулятор емкостью 2600 мАч обеспечивает до 360 импульсов на полной мощности без подзарядки, повышая продуктивность съемки.

Надежная установка

В нижней части корпуса AD100Pro находятся два монтажных отверстия 1/4", также в комплекте идет наклонный кронштейн для установки на студийную стойку (5/8"). Кронштейн можно также использовать в качестве рукоятки для съемки с рук.