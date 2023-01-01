Оригинальный литий-ионный аккумулятор Godox WB87 для импульсных моноблоков Godox AD600 всех модификаций: AD600, AD600M, AD600B и AD600BM. Обеспечивает около 500 срабатываний на полной мощности моноблока. Гарантированный ресурс: 500 циклов разрядки / зарядки или 1 год использования (что наступит раньше).