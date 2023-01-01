Оригинальный литий-ионный аккумулятор для импульсного моноблока Godox AD600Pro. Напряжение 29.6 В, емкость 2500 мАч. Обеспечивает приблизительно 360 срабатываний вспышки на полной мощности при скорости перезарядки от 0.01 до 0.9 с. Взаимозаменяем с предыдущей моделью WB26: по сравнению с ней у WB26A немного повышено номинальное напряжение, что ускоряет перезарядку. Заряжается устройством C26. Светодиодный индикатор показывает оставшийся заряд при нажатии на кнопку.