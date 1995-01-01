Аккумулятор Godox WB26 для AD600Pro

0 0 отзывов Код товара : УТ-00031463 Артикул : 26371

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Все характеристики Оригинальный литий-ионный аккумулятор для импульсного моноблока Godox AD600Pro. Напряжение 28.8 В, емкость 2600 мАч. Обеспечивает приблизительно 350 срабатываний вспышки на полной мощности. Заряжается устройством C26. Светодиодный индикатор показывает оставшийся заряд при нажатии на кнопку. Задать вопрос 14 500 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Характеристики Другие характеристики Вес (брутто), г 0.650

Описание Оригинальный литий-ионный аккумулятор для импульсного моноблока Godox AD600Pro. Напряжение 28.8 В, емкость 2600 мАч. Обеспечивает приблизительно 350 срабатываний вспышки на полной мощности. Заряжается устройством C26. Светодиодный индикатор показывает оставшийся заряд при нажатии на кнопку. Заряжается примерно за 2 часа. Ресурс: более 300 циклов разрядки / зарядки.

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