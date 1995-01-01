Литий-ионная батарея WB100 предназначена для аккумуляторных вспышек Godox Witstro AD100Pro. Емкость стандартная, 2600 мАч. Аккумулятор обеспечивает до 360 импульсов на полной мощности (замеры при комнатной температуре). Допустимая температура воздуха при эксплуатации: -10°… +40°С. Заряжается с помощью сетевого зарядного устройства Godox VC26, которое входит в стандартный комплект AD100Pro, или VC26T Multi (на 3 аккумулятора), которое приобретается отдельно.

Аккумулятор Godox WB100 полностью взаимозаменяем с WB100A, от которого отличается только емкостью.

Характеристики