Автомобильное зарядное устройство Godox VV-18 для VB-18
Код товара : УТ-00031508
Артикул : 26384
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Автомобильное зарядное устройство Godox VV-18 для аккумуляторных вспышек Godox Ving V850, V860, V860 II. Работает через сетевое зарядное устройство VC-18 (которое идет в комплекте со вспышкой). USB разъем позволяет заряжать телефоны и другие устройства, поддерживающие зарядку по USB.