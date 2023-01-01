Автомобильное зарядное устройство Godox VV-18 для аккумуляторных вспышек Godox Ving V850, V860, V860 II. Работает через сетевое зарядное устройство VC-18 (которое идет в комплекте со вспышкой). USB разъем позволяет заряжать телефоны и другие устройства, поддерживающие зарядку по USB.