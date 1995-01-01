Осветитель Godox VL200, 200 Вт, 5600К, светодиодный
Код товара : УТ-00054436
Артикул : 28582*
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
200 Вт
Регулировка мощности, диапазон
0%...100%
Дистанционное управление
Есть
Индекс CRI
96
Минимальная цветовая температура, K
5600
Максимальная цветовая температура, K
5600
Работа от сети
сетевой адаптер 100 - 240В в комплекте
Байонет
Bowens
Тип крепления
5/8", на стойку
Минимальная температура эксплуатации, °С
-10
Максимальная температура эксплуатации, °С
50
Прочие характеристики
Вес
2.23 кг (осветитель) + 1.19 кг (блок управления) + 0.96 кг (сетевой адаптер)
Вес (брутто), г
3.000
Комплектация
блок управления, сетевой адаптер, кабель питания, кабель, крышка байонета, рефлектор, сумка, инструкция
Описание
Благодаря высокой производительности и точной цветопередаче осветители серии VL являются идеальным источником света для студийной съемки портретов, натюрмортов, детской фотосъемки, а также для освещения при видеосъемке, например для съемки интервью, рекламного видеопроизводства и кинопроизводства.
Серия VL сбалансирована для съемки при цветовой температуре дневного света 5600K и обеспечивает высокую точность цветопередачи при значениях CRI≥96 и TLCI≥95. Бесступенчатая регулировка яркости от 0% до 100%.
Питание осветителя осуществляется от источника постоянного тока (адаптер в комплекте) или от двух литиевых батарей с креплением V-mount. От двух батарей V-mount осветитель серии VL может работать на максимальной мощности без необходимости подключения к сети, что позволяет пользователям работать на выездных съемках налегке.
Для загрузки доступно приложение GodoxPhoto, которое совместимо со смартфонами или планшетами iPhone/Android для работы с осветителями серии VL через Bluetooth.
Осветители серии VL охлаждаются тихим вентилятором.
U-образный кронштейн позволяет легко устанавливать осветитель на стойку или подвешивать к потолку, а также наклонять его под разными углами.
Осветитель совместим со всеми аксессуарами с байонетом Bowens, благодаря этому его легко модифицировать.
Комплектация
- Осветитель Godox VL200
- Блок управления
- Сетевой адаптер
- Кабель питания
- Рефлектор Bowens
- Защитная крышка
- Сумка для переноски
- Руководство по эксплуатации
Технические характеристики.
- Питание от сети: AC100В-240В(50/60Гц) 3.9А(DC33В/7А)
- Питание от аккумулятора: литиевая батарея типа V-mount (приобретается отдельно)
- Мощность: 200Вт
- Цветовая температура: 5600К±200K
- Освещенность (1м, без рефлектора) : 7800 лк
- Индекс CRI: ≥96
- Индекс TLCI: ≥95
- Диапазон регулировки яркости: 0%~100%
- Рабочая температура: -10°С~40°С
- Количество каналов: 16
- Количество групп : 6 (A, B, C, D, E, F)
- Размеры: 30х14x18 см
- Вес: Осветитель: 2,23 кг, контроллер: 1,19 кг, адаптер: 0,96 кг
Производитель внес изменения в комплектацию осветителя. Пульт дистанционного управления RC-A5 II в комплект не входит.