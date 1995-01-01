Описание

Благодаря высокой производительности и точной цветопередаче осветители серии VL являются идеальным источником света для студийной съемки портретов, натюрмортов, детской фотосъемки, а также для освещения при видеосъемке, например для съемки интервью, рекламного видеопроизводства и кинопроизводства.

Серия VL сбалансирована для съемки при цветовой температуре дневного света 5600K и обеспечивает высокую точность цветопередачи при значениях CRI≥96 и TLCI≥95. Бесступенчатая регулировка яркости от 0% до 100%.

Питание осветителя осуществляется от источника постоянного тока (адаптер в комплекте) или от двух литиевых батарей с креплением V-mount. От двух батарей V-mount осветитель серии VL может работать на максимальной мощности без необходимости подключения к сети, что позволяет пользователям работать на выездных съемках налегке.

Для загрузки доступно приложение GodoxPhoto, которое совместимо со смартфонами или планшетами iPhone/Android для работы с осветителями серии VL через Bluetooth.

Осветители серии VL охлаждаются тихим вентилятором.

U-образный кронштейн позволяет легко устанавливать осветитель на стойку или подвешивать к потолку, а также наклонять его под разными углами.

Осветитель совместим со всеми аксессуарами с байонетом Bowens, благодаря этому его легко модифицировать.

Комплектация

Осветитель Godox VL200

Блок управления

Сетевой адаптер

Кабель питания

Рефлектор Bowens

Защитная крышка

Сумка для переноски

Руководство по эксплуатации

Технические характеристики.

Питание от сети: AC100В-240В(50/60Гц) 3.9А(DC33В/7А)

Питание от аккумулятора: литиевая батарея типа V-mount (приобретается отдельно)

Мощность: 200Вт

Цветовая температура: 5600К±200K

Освещенность (1м, без рефлектора) : 7800 лк

Индекс CRI: ≥96

Индекс TLCI: ≥95

Диапазон регулировки яркости: 0%~100%

Рабочая температура: -10°С~40°С

Количество каналов: 16

Количество групп : 6 (A, B, C, D, E, F)

Размеры: 30х14x18 см

Вес: Осветитель: 2,23 кг, контроллер: 1,19 кг, адаптер: 0,96 кг

Производитель внес изменения в комплектацию осветителя. Пульт дистанционного управления RC-A5 II в комплект не входит.