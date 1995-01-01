Описание

Новые светодиодные осветители Godox серии VL - это легкие и компактные источники постоянного света с тремя вариантами мощности на выбор: VL300, VL200 и VL150. Благодаря высокой производительности и точной цветопередаче осветители серии VL являются идеальным источником света для студийной съемки портретов, натюрмортов, детской фотосъемки, а также для освещения при видеосъемке, например для съемки интервью, рекламного видеопроизводства и кинопроизводства.

Высокая мощность и точная цветопередача

Серия VL сбалансирована для съемки при цветовой температуре дневного света 5600K и обеспечивает высокую точность цветопередачи при значениях CRI≥96 и TLCI≥95. Бесступенчатая регулировка яркости от 0% до 100%.

Опциональный источник питания

Питание осветителя осуществляется от источника постоянного тока (адаптер в комплекте) или от двух литиевых батарей с креплением V-mount. От двух батарей V-mount осветитель серии VL может работать на максимальной мощности без необходимости подключения к сети, что позволяет пользователям работать на выездных съемках налегке.

Пульт дистанционного управления и поддержка мобильного приложения

Осветитель VL имеет возможность управления пультом (приобретается отдельно), который работает на частоте 433 МГц и позволяет дистанционно управлять освещением в 6 группах и на 16 каналах. Доступно для загрузки приложение GodoxPhoto, которое совместимо со смартфонами или планшетами iPhone/Android для работы с осветителями серии VL через Bluetooth.

Блок управления отдельно от легкого корпуса

Несмотря на то, что осветители серии VL имеют высокую выходную мощность (150 Вт, 200 Вт и 300 Вт), новый дизайн корпуса сохраняет очень компактные размеры и малый вес. VL150 весит всего 1,97 кг, а вес VL300 составляет около 2,64 кг. Благодаря отдельному блоку управления пользователи смогут установить осветитель в любом положении, а все параметры регулировать с помощью контроллера с высококонтрастной ЖК-панелью, который находится под рукой.

Быстрое охлаждение и бесшумный вентилятор

Осветители серии VL охлаждаются тихим вентилятором.

Дополнительные особенности

U-образный кронштейн позволяет легко устанавливать осветитель на стойку или подвешивать к потолку, а также наклонять его под разными углами.

Осветитель совместим со всеми аксессуарами с байонетом Bowens, благодаря этому его легко модифицировать.

Используйте удобную сумку для переноски, которую легко взять с собой куда угодно.