Вспышка Godox Ving V860IIN TTL для Nikon
Код товара : УТ-00031504
Артикул : 26324
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Ведущее число (м, ISO 100)
60
Настройка мощности в ручном режиме
1 - 1/128 с шагом 1 ступень
Поворот головки
вправо / влево на 270°, вверх до 90°, вниз до -7°
Зум головки
20 - 200 мм, 14 мм со встроенным рассеивателем
Длительность импульса
1/300 - 1/20 000 с.
Питание
литий-ионный аккумулятор VB-18
Минимальное количество срабатываний
прибл. 650
Физические характеристики
Вес
430 / 540 г (без питания / с питанием)
Прочие особенности
Особые характеристики
стробоскоп до 100 Гц
Комплектация
чехол, подставка, аккумулятор VB-18, зарядное устройство VC-18
Описание
Вспышка высокой мощности с литий-ионным аккмулятором. Собственный аккумулятор обеспечивает приблизительно в 3 раза больше вспышек (по сравнению с комплектом АА аккумуляторов емкостью 2500 мАч), а также значительно снижает время перезарядки. Ving V860II поддерживает дистанционное TTL управление по оптическому или радиоканалу, т.е. может командовать или подчиняться вспышкам системы Nikon CLS, включая встроенные вспышки некоторых камер Nikon, а также всем вспышкам Godox системы X, включая студийные моноблоки, аккумуляторные вспышки серии Witstro и т.д.
Вспышка поддерживает автоматический режим (i-TTL), синхронизацию по первой или второй шторке, высокоскоростную синхронизацию (HSS / FP), режим стробоскопа. Есть зум и поворот головки, есть подсветка автофокуса. Металлическая «пятка», высокое качество сборки.