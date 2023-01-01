Оригинальный литий-ионный аккумулятор для вспышек Godox V1, V860III, V850III, MF-R76. Отличается повышенной емкостью: 3000 мАч вместо 2600 мАч у VB26, с которым он полностью взаимозаменяем. Для зарядки необходимо устройство Godox VC26.