Аккумулятор Godox VB26A для V1, V850III и V860III
Код товара : УТ-00061552
Артикул : 29832
4 920 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Другие характеристики
Вес (брутто), г
0.130
Описание
Оригинальный литий-ионный аккумулятор для вспышек Godox V1, V860III, V850III, MF-R76. Отличается повышенной емкостью: 3000 мАч вместо 2600 мАч у VB26, с которым он полностью взаимозаменяем. Для зарядки необходимо устройство Godox VC26.
- Емкость: 3000 мАч (21.6 Втч)
- Выходное напряжение: 7.2 В
- Размеры: 71х42х24 мм
- Вес: 120 г
- Размер упаковки: 80х50х30 мм
- Вес с упаковкой: 130 г