Godox V1Pro – обновленная версия профессиональной фотовспышки V1. Основные отличия: 1) улучшенная защита от перегрева при серийной фотосъемке обеспечивает до 100 вспышек при полной мощности и до 300 вспышек при 1/4 мощности (у V1 – 30 и 100 срабатываний соответственно); 2) миниатюрная съемная вспышка SU-1 дает небольшое заполняющее освещение при съемке с отраженным светом; 3) новый аккумулятор VB30 может заряжаться через USB Type C порт. Если от старой V1 у вас сохранились аккумуляторы VB26 или VB26A или зарядные устройства VC26 / VC26 Multi, они тоже подойдут. В остальном, как и прежде, это очень мощная накамерная вспышка с огромным выбором светоформирующих насадок для самых смелых творческих задач.

Одной из главных отличительных особенностей вспышек V1 и V1Pro является круглая головка, формирующая такое же круглое, естественное световое пятно с плавным затуханием от центра к краям – как у студийных моноблоков. При этом, как и вспышки с прямоугольной головкой, V1Pro обладает зум-рефлекторами (от 28 до 105 мм), то есть вы можете регулировать угол освещения как в ручном, так и в автоматическом режиме (с привязкой к фокусному расстоянию объектива) – таких возможностей у моноблоков обычно нет. Светодиодная пилотная лампа мощностью 2 Вт, расположенная прямо в головке, позволяет предварительно оценить рисунок вспышки в зависимости от ее расположения и используемых насадок.

Благодаря использованию литиевых аккумуляторов вместо классических элементов АА, вспышка перезаряжается приблизительно в 2-2.5 раза быстрее: примерно за 1.5 секунды при работе на полной мощности. Литиевые аккумуляторы также точнее передают информацию об остаточном уровне заряда, а по уровню емкости 1 батарея V1Pro заменяет собой 2-3 комплекта АА-аккумуляторов – около 500 срабатываний на полной мощности. Новая батарея VB30 может заряжаться прямо через USB-C порт, что особенно удобно в дороге: можно подзарядить вспышку от портативного аккумулятора или автомобильного зарядного устройства. V1Pro также может работать от внешнего батарейного блока PB960, который обеспечивает еще более быструю перезарядку между импульсами.

Вспышка SU-1 является съемным блоком. Это довольно необычная дополнительная вспышка, которая может использоваться только тогда, когда головка V1Pro поднята вверх. Основной замысел заключается в том, что SU-1 позволяет заполнять тени, образующиеся на лице модели при верхнем освещении, а также создавать искорку в глазах – в целом это работает примерно как традиционная белая карта, но с возможностью регулировать степень эффекта: мощность SU-1 изменяется в пределах от 1/1 до 1/128. SU-1 не может использоваться отдельно от V1Pro (у нее нет собственной батарейки), а также не работает при съемке с беспроводным управлением или в режиме высокоскоростной синхронизации.

Последним небольшим отличием от V1 стала возможность снимать с мощностью 1/256 – такой слабый импульс обычно используется при съемке новорожденных для защиты их зрения. Мощность вспышки теперь регулируется с шагом 1/10, а не 1/3 ступени – это косвенно говорит о том, что в электронных схемах используются более качественные контроллеры.

В остальном V1Pro сохранила все преимущества V1 – она может работать с беспроводным управлением и как ведущая, и как ведомая вспышка (радиус действия 100 м). Она совместима со всеми синхронизаторами Godox X (X1T, X2T, XPro, XPro II, X3). Также имеется световая ловушка для синхронизации по 1 или 2 импульсу от другой вспышки (в ручном режиме) и лампа подсветки автофокуса (до 10 м). Есть режим высокоскоростной синхронизации (HSS) для съемки с короткой выдержкой и режим стробоскопа.

Характер света можно творчески изменять с помощью комплекта аксессуаров AK-R1 (продается отдельно). В него входят купольный рассеиватель, широкий отражатель, сотовая решетка, шторки, матовый рассеиватель, снут и конверсионные светофильтры. Эти аксессуары также продаются и по отдельности. Благодаря магнитному креплению их можно очень быстро снимать и устанавливать обратно.

Еще одной интересной насадкой является AK-R21 – это проекционная насадка, работающая как мини-прожектор. С ней можно использовать один из трех объективов: 50, 65 и 83 мм, от выбора зависит угол рассеивания света. Самым же интересным моментом является держатель для слайдов, которые в этой насадке работают практически как маски гобо, только цветные. У Godox имеется 60 собственных готовых слайдов, а кроме того, вы можете создать собственные, используя обычную негативную или позитивную фотопленку 35 мм.

Наконец, Godox V1Pro можно использовать со студийными светоформирующими насадками с байонетом Bowens через адаптер Godox S2.

Характеристики