Вспышка Godox TT600 для Canon, Nikon, Fujifilm, Olympus (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074232
Артикул : б/у-Н1 К 2024-03-19
Причина уценки:
Царапины и потёртости корпуса.
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Описание
Код товара: 139232
Накамерная вспышка Godox Thinklite TT600 имеет встроенную систему беспроводной синхронизации Godox 2.4G X с многочисленными функциями. TT600 может осуществлять функции ведущей и ведомой вспышки, совместима со всеми брендами DSLR фотокамер, например, Canon, Nikon, Pentax, Olympus и т.д.
Встроенная беспроводная система Godox 2.4G X
· Оптическая и радиосинхронизация 2,4G обеспечивают равномерные и стабильные выходные характеристики.
· Со встроенной системой беспроводной синхронизации Godox 2.4G X TT600 совместима с AD360II-C, AD360II-N, TT685C, TT685N, X1T-C, X1T-N и т.п.
· В режиме беспроводной радиосинхронизации 2,4G при использовании в качестве ведущей вспышки TT600 может управлять группами M/A/B/C/D/E; при использовании в качестве ведомой вспышки TT600 может входить в группы A/B/C/D/E. Можно выбрать один из 32 каналов (1~32).
Беспроводное управление:
· При использовании системы беспроводного управления Godox 2.4G X TT600 может синхронизироваться и управляться только с помощью передатчиков X1T-С или X1T-N (приобретаются отдельно).
Ведущее число - GN60 (m ISO 100)
Для питания используются батарейки типа АА (4 штуки).
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, царапины и потёртости корпуса.;
Комплектация: коробка, лапка, чехол; царапины и потёртости корпуса.
Гарантия 14 дней.