Описание

Код товара: 139232

Накамерная вспышка Godox Thinklite TT600 имеет встроенную систему беспроводной синхронизации Godox 2.4G X с многочисленными функциями. TT600 может осуществлять функции ведущей и ведомой вспышки, совместима со всеми брендами DSLR фотокамер, например, Canon, Nikon, Pentax, Olympus и т.д.

Встроенная беспроводная система Godox 2.4G X

· Оптическая и радиосинхронизация 2,4G обеспечивают равномерные и стабильные выходные характеристики.

· Со встроенной системой беспроводной синхронизации Godox 2.4G X TT600 совместима с AD360II-C, AD360II-N, TT685C, TT685N, X1T-C, X1T-N и т.п.

· В режиме беспроводной радиосинхронизации 2,4G при использовании в качестве ведущей вспышки TT600 может управлять группами M/A/B/C/D/E; при использовании в качестве ведомой вспышки TT600 может входить в группы A/B/C/D/E. Можно выбрать один из 32 каналов (1~32).

Беспроводное управление:

· При использовании системы беспроводного управления Godox 2.4G X TT600 может синхронизироваться и управляться только с помощью передатчиков X1T-С или X1T-N (приобретаются отдельно).

Ведущее число - GN60 (m ISO 100)

Для питания используются батарейки типа АА (4 штуки).

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, царапины и потёртости корпуса.;

Комплектация: коробка, лапка, чехол; царапины и потёртости корпуса.

Гарантия 14 дней.