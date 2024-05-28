Описание

Тип вспышки обычная

Совместимые камеры Sony

Ведущее число 60 м

Параметры для ведущего числа ISO 100

Мин. время перезарядки 0.1 c

Макс. время перезарядки 2.6 c

Наличие дисплея есть

Крепление башмак

Автоматический Zoom есть

Ручной Zoom есть

Широкоугольный диффузор есть

Мин. угол освещения 200 мм

Макс. угол освещения 20 мм

Поворотная головка есть

Угол поворота вверх 90 °

Угол поворота вниз 7 °

Угол поворота по горизонтали 360 °

Ручная регулировка мощности есть

Экспокоррекция есть

Брекетинг есть

Разъем внешней синхронизации есть

Режим ведущей вспышки есть

Режим ведомой вспышки есть

Быстрая вспышка есть

Подсветка автофокуса есть

Тип элементов питания AA

Количество элементов питания 4

Автоматическое отключение есть

Длина 64 мм

Ширина 76 мм

Высота 190 мм

Вес 500 г

Код товара: 140974

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации.

Комплектация: Вспышка, подставка, чехол, коробка.

Гарантия 90 дней.