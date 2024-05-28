Вспышка Godox TT 600 для Sony (состояние 4+) (б/у)
Код товара : УТ-00075974
Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-28/9
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации
Снят с продажи
К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.
Гарантия 90 дней
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Описание
Тип вспышки обычная
Совместимые камеры Sony
Ведущее число 60 м
Параметры для ведущего числа ISO 100
Мин. время перезарядки 0.1 c
Макс. время перезарядки 2.6 c
Наличие дисплея есть
Крепление башмак
Автоматический Zoom есть
Ручной Zoom есть
Широкоугольный диффузор есть
Мин. угол освещения 200 мм
Макс. угол освещения 20 мм
Поворотная головка есть
Угол поворота вверх 90 °
Угол поворота вниз 7 °
Угол поворота по горизонтали 360 °
Ручная регулировка мощности есть
Экспокоррекция есть
Брекетинг есть
Разъем внешней синхронизации есть
Режим ведущей вспышки есть
Режим ведомой вспышки есть
Быстрая вспышка есть
Подсветка автофокуса есть
Тип элементов питания AA
Количество элементов питания 4
Автоматическое отключение есть
Длина 64 мм
Ширина 76 мм
Высота 190 мм
Вес 500 г
Код товара: 140974
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
Комплектация: Вспышка, подставка, чехол, коробка.
Гарантия 90 дней.