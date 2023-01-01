Вспышка Godox ThinkLite TT685O TTL для Olympus / Panasonic
Код товара : УТ-00031497
Артикул : 26322
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Характеристики
Характеристики
Ведущее число (м, ISO 100)
60
Настройка мощности в ручном режиме
1 - 1/128 с шагом 1 ступень
Поворот головки
вправо / влево на 270°, вверх до 90°, вниз до -7°
Зум головки
20 - 200 мм, 14 мм со встроенным рассеивателем
Длительность импульса
1/300 - 1/20 000 с.
Время полной перезарядки, min (с)
0.1 - 2.6 с
Питание
4 элемента типоразмера АА
Минимальное количество срабатываний
прибл. 230 (полная мощность, аккумуляторы 2500 мАч)
Физические характеристики
Вес
410 / 530 г (без питания / с питанием)
Прочие особенности
Особые характеристики
стробоскоп до 199 Гц
Комплектация
чехол, подставка
Описание
Недорогая вспышка высокой мощности. В отличие от TT680, эта модель поддерживает дистанционное TTL управление по оптическому или радиоканалу, т.е. может командовать или подчиняться вспышкам систем Olympus / Panasonic, включая встроенные вспышки некоторых камер, а также всем вспышкам Godox системы X, включая студийные моноблоки, аккумуляторные вспышки серии Witstro и т.д.
Вспышка поддерживает автоматический режим (TTL), синхронизацию по первой или второй шторке, высокоскоростную синхронизацию (HSS / FP), режим стробоскопа. Есть зум и поворот головки, есть подсветка автофокуса. Металлическая «пятка», достаточно высокое качество сборки.