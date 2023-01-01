Описание

Недорогая вспышка высокой мощности. В отличие от TT680, эта модель поддерживает дистанционное TTL управление по оптическому или радиоканалу, т.е. может командовать или подчиняться вспышкам системы Nikon CLS, включая встроенные вспышки некоторых камер Nikon, а также всем вспышкам Godox системы X, включая студийные моноблоки, аккумуляторные вспышки серии Witstro и т.д.

Вспышка поддерживает автоматический режим (i-TTL), синхронизацию по первой или второй шторке, высокоскоростную синхронизацию (HSS / FP), режим стробоскопа. Есть зум и поворот головки, есть подсветка автофокуса. Металлическая «пятка», достаточно высокое качество сборки.