Описание

Код товара: 138983



Ведущее число (м, ISO 100) 36

Настройка мощности в ручном режиме 1 - 1/128 с шагом 1/3 ступени

Поворот головки вправо / влево на 270°, вверх до 90°, вниз до -7°

Зум головки 24 - 105 мм, 14 мм со встроенным рассеивателем

Длительность импульса 1/350 - 1/20 000 с

Время полной перезарядки, min (с) 0.1 - 2.2 с

Питание 2 элемента типоразмера АА

Минимальное количество срабатываний 210 (аккумуляторы 2500 мАч)

Физические характеристики

Вес 200 г (без питания)

Особые характеристики

стробоскоп до 90 вспышек в секунду

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

Комплектация: полная заводская

Гарантия 90 дней.