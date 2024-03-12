Вспышка Godox ThinkLite TT350S TTL для Sony (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073983
Артикул : б/у-НМ 2024-03-12
Причина уценки:
минимальные следы эксплуатации
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138983
Ведущее число (м, ISO 100) 36
Настройка мощности в ручном режиме 1 - 1/128 с шагом 1/3 ступени
Поворот головки вправо / влево на 270°, вверх до 90°, вниз до -7°
Зум головки 24 - 105 мм, 14 мм со встроенным рассеивателем
Длительность импульса 1/350 - 1/20 000 с
Время полной перезарядки, min (с) 0.1 - 2.2 с
Питание 2 элемента типоразмера АА
Минимальное количество срабатываний 210 (аккумуляторы 2500 мАч)
Физические характеристики
Вес 200 г (без питания)
Особые характеристики
стробоскоп до 90 вспышек в секунду
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
Комплектация: полная заводская
Гарантия 90 дней.