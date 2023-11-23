Вспышка Godox ThinkLite TT350S TTL для Sony (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00071712
Артикул : б/у-Н1 К 2023-11-23
Причина уценки:
Незначительные царапинки и потёртости корпуса;
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136712
Несмотря на миниатюрные размеры, вспышка Godox ThinkLite TT350S обладает серьезным набором функций. Она поддерживает синхронизацию в автоматическом и ручном режиме, по передней или задней шторке, высокоскоростную синхронизацию (HSS), а также может выступать ведущей или ведомой вспышкой с помощью встроенного радиоприемника системы Godox X 2.4 ГГц. Да, эта малютка может командовать другими накамерными и студийными вспышками. Благодаря малому весу, Godox TT350S отлично подходит для использования с беззеркальными камерами Sony.
Ведущий режим доступен со вспышками AD600, AD600M, AD360II-C, AD360II-N, V860IIC, V850II, TT685C, TT600 и другие системы Godox X.
Ведомый режим – V860IIC, V850II, TT685C, TT600, а также с синхронизаторами X1T, XPro.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5. Незначительные царапинки и потёртости корпуса;
Комплектация: коробка, чехол;
Гарантия 14 дней.