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    Вспышка Godox ThinkLite TT350N TTL для Nikon (состояние NEW) (б/у)

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    0 отзывов

    Код товара : УТ-00076494

    Артикул : б/у-РнД К 2024-06-16

    • ThinkLite TT350N TTL для Nikon (состояние NEW)
    • ThinkLite TT350N TTL для Nikon (состояние NEW)
    • ThinkLite TT350N TTL для Nikon (состояние NEW)
    • ThinkLite TT350N TTL для Nikon (состояние NEW)
    • ThinkLite TT350N TTL для Nikon (состояние NEW)

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    Причина уценки:

    Состояние новой вспышки.

    8 000 ₽

    Гарантия 90 дней

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Характеристики
    Описание
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    Отзывы0

    Описание

    Код товара: 141494

    Несмотря на миниатюрные размеры, вспышка Godox ThinkLite TT350N обладает серьезным набором функций. Она поддерживает синхронизацию в автоматическом и ручном режиме, по передней или задней шторке, высокоскоростную синхронизацию (HSS), а также может выступать ведущей или ведомой вспышкой с помощью встроенного радиоприемника системы Godox X 2.4 ГГц. Да, эта малютка может командовать другими накамерными и студийными вспышками. Благодаря малому весу, Godox TT350N отлично подходит для использования с беззеркальными камерами Nikon.

    Фототехника  прошла  проверку на работоспособность.
    Состояние : NEW
    Комплектация: вспышка, подставка, рассеиватель, чехол
    Гарантия 90 дней.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.