Вспышка Godox ThinkLite TT350N TTL для Nikon (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00076494
Артикул : б/у-РнД К 2024-06-16
Причина уценки:
Состояние новой вспышки.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 141494
Несмотря на миниатюрные размеры, вспышка Godox ThinkLite TT350N обладает серьезным набором функций. Она поддерживает синхронизацию в автоматическом и ручном режиме, по передней или задней шторке, высокоскоростную синхронизацию (HSS), а также может выступать ведущей или ведомой вспышкой с помощью встроенного радиоприемника системы Godox X 2.4 ГГц. Да, эта малютка может командовать другими накамерными и студийными вспышками. Благодаря малому весу, Godox TT350N отлично подходит для использования с беззеркальными камерами Nikon.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : NEW
Комплектация: вспышка, подставка, рассеиватель, чехол
Гарантия 90 дней.