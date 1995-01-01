Вспышка Godox ThinkLite TT350N TTL для Nikon (уцененный)
Код товара : УТ-00074662
Артикул : 26314 (у)
Причина уценки:
Нет оригинальной коробки
10 690 ₽
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Несмотря на миниатюрные размеры, вспышка Godox ThinkLite TT350N обладает серьезным набором функций. Она поддерживает синхронизацию в автоматическом и ручном режиме, по передней или задней шторке, высокоскоростную синхронизацию (HSS), а также может выступать ведущей или ведомой вспышкой с помощью встроенного радиоприемника системы Godox X 2.4 ГГц. Да, эта малютка может командовать другими накамерными и студийными вспышками. Благодаря малому весу, Godox TT350N отлично подходит для использования с беззеркальными камерами Nikon.
Ведущий режим доступен со вспышками AD600, AD600M, AD360II-C, AD360II-N, V860IIC, V850II, TT685C, TT600 и другие системы Godox X.
Ведомый режим – V860IIC, V850II, TT685C, TT600, а также с синхронизаторами X1T, XPro.