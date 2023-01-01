Осветитель Godox SZ150R, светодиодный, RGB, 150 Вт, 2800K - 6500K
Код товара : УТ-00055503
Артикул : 28274
Причина уценки:
Причина уценки: в комплектации отсутствует пульт дистанционного управления. Гарантия производителя 1 год.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Регулировка мощности, диапазон
0%...100%
Дистанционное управление
Есть
Индекс CRI
97
Минимальная цветовая температура, K
2800
Максимальная цветовая температура, K
6500
Работа от сети
сетевой адаптер в комплекте
Тип крепления
5/8", на стойку
Минимальная температура эксплуатации, °С
-10
Максимальная температура эксплуатации, °С
50
Прочие характеристики
Вес (брутто), г
5.000
Описание
Godox SZ150R - фокусируемый мультицветный (RGB) светодиодный осветитель с регулируемой цветовой температурой и COB-светодиодом, предназначен для использования в видеопроизводстве, телевещании и фотографии. Широкие возможности позволяют использовать этот осветитель для создания короткометражных фильмов, даже при участии небольшой команды, что может значительно повысить эффективность вашей работы. Байонет Bowens используется для установки входящего в комплект рефлектора, а также других самых разнообразных светоформирующих аксессуаров, чтобы легко добиваться желаемых световых эффектов.
Теперь SZ150R дает вам практически безграничные возможности!
Освещайте, как в кино
Вращая рукоятку регулировки зума, вы можете изменить угол рассеивания луча с 20° до 65°, чтобы получить сфокусированное световое пятно или широкий мягкий рассеянный свет. Это сэкономит ваше время и пространство в студии, сосредоточьтесь на творчестве, вместо перерывов на перестановку и перенастройку осветителей.
Палитра у вас в руках
Осветитель SZ150R поддерживает режим HSI и позволяет настраивать оттенок, насыщенность и интенсивность, предоставляя вам доступ к 36 000 цветов освещения. Функция контроля баланса Зеленый/Пурпурный позволяет точно настроить телесные тона, а также смешивать/согласовывать различные источники света.
Световые спецэффекты
Чтобы дать вам еще больше возможных сценариев освещения, SZ150R имеет 13 предустановленных настраиваемых кинематографических световых эффектов, таких как RGB цикл, фейерверк, скорая помощь и т.д.
Регулируемая цветовая температура
Режим CCT предлагает широкий диапазон регулировки цветовой температуры от 2800K до 6500K с высокими рейтингами CRI/TLCI 97/96, чтобы соответствовать окружающему освещению с впечатляющей точностью. Оттенки кожи выглядят потрясающе и естественно.
Легкое управление
Четыре способа управления позволяют регулировать параметры и контролировать освещение в различных сценариях использования, что максимально упрощает вашу работу (пульт дистанционного управления приобретается отдельно).
Бесшумный режим
Благодаря режиму бесшумной работы SZ150R позволяет пользователям сосредоточиться на контенте и не беспокоиться из-за шумовых помех от осветительных приборов.
USB-порт для обновления прошивки
Встроенный в осветитель SZ150R USB-порт используется для обновления прошивки, чтобы иметь быстрый доступ к самым последним технологиям освещения в любое время и в любом месте.