Описание

Godox SZ150R - фокусируемый мультицветный (RGB) светодиодный осветитель с регулируемой цветовой температурой и COB-светодиодом, предназначен для использования в видеопроизводстве, телевещании и фотографии. Широкие возможности позволяют использовать этот осветитель для создания короткометражных фильмов, даже при участии небольшой команды, что может значительно повысить эффективность вашей работы. Байонет Bowens используется для установки входящего в комплект рефлектора, а также других самых разнообразных светоформирующих аксессуаров, чтобы легко добиваться желаемых световых эффектов.

Теперь SZ150R дает вам практически безграничные возможности!

Освещайте, как в кино

Вращая рукоятку регулировки зума, вы можете изменить угол рассеивания луча с 20° до 65°, чтобы получить сфокусированное световое пятно или широкий мягкий рассеянный свет. Это сэкономит ваше время и пространство в студии, сосредоточьтесь на творчестве, вместо перерывов на перестановку и перенастройку осветителей.

Палитра у вас в руках

Осветитель SZ150R поддерживает режим HSI и позволяет настраивать оттенок, насыщенность и интенсивность, предоставляя вам доступ к 36 000 цветов освещения. Функция контроля баланса Зеленый/Пурпурный позволяет точно настроить телесные тона, а также смешивать/согласовывать различные источники света.

Световые спецэффекты

Чтобы дать вам еще больше возможных сценариев освещения, SZ150R имеет 13 предустановленных настраиваемых кинематографических световых эффектов, таких как RGB цикл, фейерверк, скорая помощь и т.д.

Регулируемая цветовая температура

Режим CCT предлагает широкий диапазон регулировки цветовой температуры от 2800K до 6500K с высокими рейтингами CRI/TLCI 97/96, чтобы соответствовать окружающему освещению с впечатляющей точностью. Оттенки кожи выглядят потрясающе и естественно.

Легкое управление

Четыре способа управления позволяют регулировать параметры и контролировать освещение в различных сценариях использования, что максимально упрощает вашу работу (пульт дистанционного управления приобретается отдельно).

Бесшумный режим

Благодаря режиму бесшумной работы SZ150R позволяет пользователям сосредоточиться на контенте и не беспокоиться из-за шумовых помех от осветительных приборов.

USB-порт для обновления прошивки

Встроенный в осветитель SZ150R USB-порт используется для обновления прошивки, чтобы иметь быстрый доступ к самым последним технологиям освещения в любое время и в любом месте.