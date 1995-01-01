Шторки Godox SS-85 для CS85D, тканевые

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Код товара: УТ-00059712 Артикул: 28992 Код товара: УТ-00059712 Артикул: 28992 Вес 0.45 кг Размер упаковки 50 х 8 х 7 см Размеры глубина шторки 90 см Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес 0.45 кг Размер упаковки 50 х 8 х 7 см Размеры глубина шторки 90 см Описание Шторки тканевые Godox SS-85 предназначены для ограничения и перераспределения светового потока формируемого сферическим софтбоксом CS85D. Съемные 4-секционные шторки можно прикрепить с любой стороны софтбокса, оборачивая шторками софтбокс можно избавиться от нежелательной засветки или сконцентрировать свет в определенном направлении. Характеристики: Совместимость: Godox CS85D

Godox CS85D Внутренняя поверхность: серебристая

серебристая Конструкция: тканевая, на липучке

тканевая, на липучке Глубина шторки: 90 см

90 см Размер упаковки: 50 х 8 х 7 см

50 х 8 х 7 см Вес: 0.45 кг

0.45 кг Вес с упаковкой: 0.55 кг Видео Наш обзор

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