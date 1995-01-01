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Шторки Godox SS-85 для CS85D, тканевые

  • SS-85 для CS85D, тканевые
  • SS-85 для CS85D, тканевые
  • SS-85 для CS85D, тканевые
  • SS-85 для CS85D, тканевые
  • SS-85 для CS85D, тканевые
  • SS-85 для CS85D, тканевые
  • SS-85 для CS85D, тканевые
Код товара:УТ-00059712
Артикул:28992

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Шторки тканевые Godox SS-85 предназначены для ограничения и перераспределения светового потока формируемого сферическим софтбоксом CS85D. Съемные 4-секционные шторки можно прикрепить с любой стороны софтбокса, оборачивая шторками софтбокс можно избавиться от нежелательной засветки или сконцентрировать свет в определенном направлении.

Характеристики:
  • Совместимость: Godox CS85D
  • Внутренняя поверхность: серебристая
  • Конструкция: тканевая, на липучке
  • Глубина шторки: 90 см
  • Размер упаковки: 50 х 8 х 7 см
  • Вес: 0.45 кг
  • Вес с упаковкой: 0.55 кг