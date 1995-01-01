Шторки Godox SS-85 для CS85D, тканевые
Код товара:УТ-00059712
Артикул:28992
Товар не найден
Характеристики
Вес0.45 кг
Размер упаковки50 х 8 х 7 см
Размерыглубина шторки 90 см
Описание
Шторки тканевые Godox SS-85 предназначены для ограничения и перераспределения светового потока формируемого сферическим софтбоксом CS85D. Съемные 4-секционные шторки можно прикрепить с любой стороны софтбокса, оборачивая шторками софтбокс можно избавиться от нежелательной засветки или сконцентрировать свет в определенном направлении.
Характеристики:
- Совместимость: Godox CS85D
- Внутренняя поверхность: серебристая
- Конструкция: тканевая, на липучке
- Глубина шторки: 90 см
- Размер упаковки: 50 х 8 х 7 см
- Вес: 0.45 кг
- Вес с упаковкой: 0.55 кг