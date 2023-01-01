Описание

Универсальный светодиодный осветитель Godox SL60W подходит для использования как в фотостудиях, так и для видеопроизводства, и представляет собой источник постоянного света мощностью 60 Вт с цветовой температурой 5600К.

Светодиод COB

Современный светодиод, смонтированный на плате по технологии Chip-On-Board («Чип на плате»), обеспечивает высокую яркость и точность цветопередачи, индекс CRI >93. Для дополнительной защиты светодиода над ним расположена прозрачная крышка.

Байонет Bowens

Осветитель совместим с широким ассортиментом модификаторов света типа Bowens, таких как рефлекторы, софтбоксы, портретные тарелки, снуты и т.д.

Легкое управление

Интуитивная панель управления состоит из информативного ЖК-дисплея, поворотного регулятора и кнопки выбора канала/группы. На большом дисплее с яркой подсветкой хорошо видно параметры, даже если прибор установлен под потолком, а удобный широкий цифровой регулятор позволяет управлять яркостью с шагом 1% в диапазоне 10-100%.

Функция памяти

При отключении осветителя, все настройки сохраняются в памяти, поэтому после перерыва можно быстро вернуться к работе.

Дистанционное управление

Беспроводной пульт дистанционного управления RC-A5 (продается отдельно) позволяет дистанционно управлять всеми функциями осветителя и группировать источники света для создания различных конфигураций освещения. Пульт поддерживает функции вкл/выкл осветителя, выбор канала/группы, регулировку яркости.

Активное охлаждение

Для того, чтобы обеспечить постоянное и непрерывное использование осветителя, в корпус осветителя встроен радиатор с вентилятором, которые выполняют функцию регулирования температуры. Значение температуры нагрева осветителя отображается на экране панели управления.

Гнездо для зонта

В кронштейне и входящем в комплект рефлекторе предусмотрено отверстие для установки зонта.

Особенности