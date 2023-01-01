Осветитель Godox SL60W, светодиодный, 60 Вт, 5600 К, Bowens
Код товара : УТ-00054438
Артикул : 28537
Причина уценки:
Причина уценки: в комплектации отсутствует пульт дистанционного управления. Гарантия производителя 2 года.
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
60 Вт
Регулировка мощности, диапазон
10% ~ 100%, плавная
Дистанционное управление
Есть
Индекс CRI
93
Освещенность
4100 лк на 1 м
Световой поток, лм
4500
Угол освещения
Зависит от используемой насадки
Минимальная цветовая температура, K
5600
Максимальная цветовая температура, K
5600
Работа от сети
100~240 В переменного тока 50/60 Гц
Байонет
Bowens
Тип крепления
5/8" (на стойку)
Минимальная температура эксплуатации, °С
-10
Максимальная температура эксплуатации, °С
50
Прочие характеристики
Вес
1.61 кг
Вес (брутто), г
2.800
Комплектация
осветитель, рефлектор, защитная крышка, кабель питания
Описание
Универсальный светодиодный осветитель Godox SL60W подходит для использования как в фотостудиях, так и для видеопроизводства, и представляет собой источник постоянного света мощностью 60 Вт с цветовой температурой 5600К.
Светодиод COB
Современный светодиод, смонтированный на плате по технологии Chip-On-Board («Чип на плате»), обеспечивает высокую яркость и точность цветопередачи, индекс CRI >93. Для дополнительной защиты светодиода над ним расположена прозрачная крышка.
Байонет Bowens
Осветитель совместим с широким ассортиментом модификаторов света типа Bowens, таких как рефлекторы, софтбоксы, портретные тарелки, снуты и т.д.
Легкое управление
Интуитивная панель управления состоит из информативного ЖК-дисплея, поворотного регулятора и кнопки выбора канала/группы. На большом дисплее с яркой подсветкой хорошо видно параметры, даже если прибор установлен под потолком, а удобный широкий цифровой регулятор позволяет управлять яркостью с шагом 1% в диапазоне 10-100%.
Функция памяти
При отключении осветителя, все настройки сохраняются в памяти, поэтому после перерыва можно быстро вернуться к работе.
Дистанционное управление
Беспроводной пульт дистанционного управления RC-A5 (продается отдельно) позволяет дистанционно управлять всеми функциями осветителя и группировать источники света для создания различных конфигураций освещения. Пульт поддерживает функции вкл/выкл осветителя, выбор канала/группы, регулировку яркости.
Активное охлаждение
Для того, чтобы обеспечить постоянное и непрерывное использование осветителя, в корпус осветителя встроен радиатор с вентилятором, которые выполняют функцию регулирования температуры. Значение температуры нагрева осветителя отображается на экране панели управления.
Гнездо для зонта
В кронштейне и входящем в комплект рефлекторе предусмотрено отверстие для установки зонта.
Особенности
- Цветовая температура 5600K (дневной свет)
- Светодиод мощностью 60 Вт с точной цветопередачей
- Плавная регулировка яркости от 10 до 100%
- Большой ЖК-дисплей, автоматическое сохранение настроек
- Возможность дистанционного управления
- Байонет Bowens совместим с различными модификаторами света и аксессуарами
- Алюминиевый радиатор, встроенный вентилятор и функция контроля температуры