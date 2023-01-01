Описание

Осветитель светодиодный SL200II 200 Вт имеют сбалансированную по дневному свету цветовую температуру 5600K, предназначен для выполнения профессиональных задач, более высокопроизводителен и долговечен, сохраняя при этом лучшие характеристики своего предшественника. Этот студийный осветитель может использоваться в телевещании, кинематографии, онлайн-трансляциях и для других задач.

Точный цвет

Высокий индекс цветопередачи CRI 96 и TLCI 98 позволяет осветителю воспроизводить естественные и точные цвета, значительно экономя ваше время и деньги на постпроизводстве.

Улучшенные выходные параметры

Благодаря входящему в комплект отражателю, SL150II и SL200II выдают невероятные 58000 и 74000 люкс на 1 метр, создавая впечатляющий яркий свет. С плавной регулировкой яркости от 100% до 0% вы можете добиться гибкого освещения для различных сцен.

Тихий режим работы

Конструкция с потрясающей тихой системой теплоотведения позволяет SL II поддерживать минимальный уровень шума во время работы. Осветитель идеально подходит для подсветки чувствительных к постороннему звуку сцен, так как вы одним нажатием кнопки беззвучного режима (Silent Mode) можете выключить вентилятор, чтобы устранить шум во время использования.

8 встроенных спецэффектов FX

Благодаря 8 предустановленным специальным эффектам осветитель может имитировать свет от вспышки, шторма, телевизора, сломанной лампы и т.д., предоставляя вам больше творческих возможностей в фотографии или видеосъемке.