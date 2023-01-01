Осветитель Godox SL200II, светодиодный, 200 Вт, 5600К
Код товара : УТ-00057204
Артикул : 28654
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
200 Вт
Регулировка мощности, диапазон
0…100%, плавная
Дистанционное управление
Есть
Индекс CRI
96
Индекс TLCI
97
Освещенность
≈74000 лк (с рефлектором, на 1 м)
Угол освещения
Зависит от используемой насадки
Минимальная цветовая температура, K
5600
Максимальная цветовая температура, K
5600
Работа от сети
100~240 В, 50/60 Гц
Байонет
Bowens
Тип крепления
5/8"
Минимальная температура эксплуатации, °С
-10
Максимальная температура эксплуатации, °С
40
Прочие характеристики
Вес
3.33 кг
Вес (брутто), г
5.000
Комплектация
осветитель, стандартный рефлектор, защитная крышка лампы, кабель питания
Описание
Осветитель светодиодный SL200II 200 Вт имеют сбалансированную по дневному свету цветовую температуру 5600K, предназначен для выполнения профессиональных задач, более высокопроизводителен и долговечен, сохраняя при этом лучшие характеристики своего предшественника. Этот студийный осветитель может использоваться в телевещании, кинематографии, онлайн-трансляциях и для других задач.
Точный цвет
Высокий индекс цветопередачи CRI 96 и TLCI 98 позволяет осветителю воспроизводить естественные и точные цвета, значительно экономя ваше время и деньги на постпроизводстве.
Улучшенные выходные параметры
Благодаря входящему в комплект отражателю, SL150II и SL200II выдают невероятные 58000 и 74000 люкс на 1 метр, создавая впечатляющий яркий свет. С плавной регулировкой яркости от 100% до 0% вы можете добиться гибкого освещения для различных сцен.
Тихий режим работы
Конструкция с потрясающей тихой системой теплоотведения позволяет SL II поддерживать минимальный уровень шума во время работы. Осветитель идеально подходит для подсветки чувствительных к постороннему звуку сцен, так как вы одним нажатием кнопки беззвучного режима (Silent Mode) можете выключить вентилятор, чтобы устранить шум во время использования.
8 встроенных спецэффектов FX
Благодаря 8 предустановленным специальным эффектам осветитель может имитировать свет от вспышки, шторма, телевизора, сломанной лампы и т.д., предоставляя вам больше творческих возможностей в фотографии или видеосъемке.