SL150R – это компактный, но мощный прибор для самых разных сценариев использования, от домашних юмористических скетчей и стримов до профессиональной съемки живых выступлений и интервью, освещения театральных сцен и так далее. В вашем распоряжении различные световые эффекты, крепление Bowens, управление палитрой цвета освещения с помощью режимов HSI/RGB/GEL, бесшумный режим работы и возможность дистанционного управления параметрами с помощью контроллера DMX512, пульта ДУ или мобильного приложения.

Маленький корпус, большие возможности

SL150R выполнен в компактном корпусе и является универсальным инструментом, подходящим для использования в различных видах фото- и видеосъемки. Этот осветитель подойдет для использования не только качестве основного рисующего света, а также в роли источника заполняющего света или для освещения фона и создания атмосферы, придающей творческую выразительность кадру.

Освещенность 26000 люкс

Осветители SL150R открывают новые возможности в области освещения. Достигая максимальной освещенности 26000 люкс (на расстоянии 1м, 5600K, со стандартным рефлектором), они демонстрируют высокую производительность и стабильную мощность.



Палитра оттенков для ярких образов

SL150R предлагает на выбор три режима управления цветом: HSI (оттенок из 360 вариантов, насыщенность, яркость), RGB режим (красный, зеленый, синий + яркость) и режим имитации гелевых фильтров (60 вариантов). Используйте тот режим, который вам наиболее удобен.



От холодного до теплого

Предусмотрена возможность регулировки цветовой температуры белого от 2500K до 10000K для плавного перехода между теплыми и холодными тонами освещения, это помогает быстро адаптироваться к различным условиям окружающего освещения и создать собственную атмосферу.



Множество способов управления

Осветитель SL150R предназначен для самых разных сценариев применения, поэтому он поддерживают множество способов управления, включая дистанционное через мобильное приложением GodoxLight, отдельный пульт RC-A6 или RC-R9II (продаются отдельно) или внешние консоли DMX512 (вход и выход RJ-45 находятся под заглушкой, сбоку на корпусе). Управление непосредственно на корпусе также достаточно понятно и удобно: 2 рукоятки-валкодера, несколько кнопок и большой цветной экран.



14 световых эффектов

14 встроенных световых спецэффектов, имитирующих свет танцпола, спецсигналы полиции или скорой, молнии или вспышки фотоаппаратов, позволяют пользователям воспроизводить реалистичные световые сюжеты. Каждый эффект можно настроить под себя, регулируя яркость и скорость, что дает возможность неограниченного творческого самовыражения.



Точность цветопередачи

Сохраняя средние значения индексов цветопередачи CRI и TLCI на уровне 96+, SL150R передает цвета снимаемого объекта с непревзойденной точностью, насыщенностью и стабильностью. В режиме CCT (белый свет) есть возможность отрегулировать сдвиг «зеленый / маджента».



Бесшумная работа

Благодаря возможности отключения вентиляторов, SL150R обеспечивает полную тишину на площадке, что важно для записи камерных сцен. Бесшумный режим активируется нажатием одной кнопки. Для защиты от перегрева в режимах CCT (белый свет), GEL (гелевые фильтры) и FX (спецэффекты) максимальная мощность будет ограничена 30%, в режимах HSI и RGB – 70%.



Байонет Bowens

Крепление Bowens обеспечивает совместимость с большим ассортиментом аксессуаров: рефлекторы для жесткого света с четкими контурами, софтбоксы для мягкого освещения, фокусирующиеся проекционные насадки, линзы Френеля и так далее.



Комплектация

Осветитель

Стальной трос

Держатель адаптера

Защитная крышка

Сетевой адаптер

Рефлектор

Кабель питания

Характеристики