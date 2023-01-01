Описание

Godox SL150 II – это компактный источник сбалансированного дневного света с мощностью 150 Вт и цветовой температурой 5600±200K. Благодаря малошумному вентилятору с возможностью отключения во время проведения съемки, осветитель отлично подходит для всех видов видеосъемки в прямом эфире или с синхронной записью звука: для онлайн трансляций и стримингов, конференций, мастерклассов, киносъемок и др.

Регулируемая мощность до 150 Вт.

Осветители SL150II выдают световой поток мощностью 150 Вт, который собирается при помощи нового рефлектора с «зеркальной» поверхностью и создает яркий свет с освещенностью 58000 лк на расстоянии 1 метр. Мощность осветителя регулируется от 0% до полной мощности при помощи панели управления осветителя или пульта дистанционного управления.

Точный цвет

Высокий индекс цветопередачи CRI 96 и TLCI 98 помогает производить фото и видеосъемку в естественных и точных цвета, экономя время на постобработке.

Тихий режим работы

Конструкция системы охлаждения SL II поддерживает минимальный уровень шума во время работы в штатном режиме. Беззвучный режим работы (Silent Mode) позволяет одним нажатием кнопки выключить вентилятор, чтобы устранить шум во время записи звука.

В случае отключения вентилятора, мощность осветителя автоматически уменьшается, чтобы избежать перегрева.

8 встроенных спецэффектов

Предустановленные световые сценарии помогут имитировать различные виды освещения: свет от вспышки, шторма, телевизора, мерцающей лампы и т.д., предоставляя больше творческих возможностей в кинопроизводстве или видеосъемке.

Простая установка и подключение

Кронштейн-лира обеспечивает вращение осветителя на 360° и может использоваться со студийными стойками со стандартным шпиготом 5/8 дюйма или перекладинами.

Подключение к сети переменного тока 100~240 В, 50/60 Гц осуществляется при помощи комплектного кабеля питания длиной 5 метром и не требует использование громоздких блоков питания и контроллеров.

Байонет Bowens и использование дополнительных аксессуаров

Осветители SL II совместимы с широким ассортиментом различных светоформирующих насадок с креплением Bowens – софтбоксов, портретных тарелок, конусов и т. д.

В комплект входит рефлектор помогающий сформировать более сфокусированный равномерный световой пучок.

В основании осветителя имеется крепление для фотозонта.

Особенности