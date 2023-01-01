Осветитель Godox SL150II, 150 Вт, светодиодный, 5600К
Код товара : УТ-00057888
Артикул : 28934
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Регулировка мощности, диапазон
0%-100%
Дистанционное управление
Есть
Индекс CRI
96
Освещенность
58000 лк (с рефлектором, на 1 м)
Угол освещения
Зависит от используемой насадки
Минимальная цветовая температура, K
5600
Максимальная цветовая температура, K
5600
Работа от сети
100~240 В, 50/60 Гц
Байонет
Bowens
Тип крепления
5/8"
Минимальная температура эксплуатации, °С
-10
Максимальная температура эксплуатации, °С
40
Прочие характеристики
Вес
2.95 кг
Вес (брутто), г
5.000
Комплектация
осветитель, стандартный рефлектор, защитная крышка лампы, кабель питания
Описание
Godox SL150 II – это компактный источник сбалансированного дневного света с мощностью 150 Вт и цветовой температурой 5600±200K. Благодаря малошумному вентилятору с возможностью отключения во время проведения съемки, осветитель отлично подходит для всех видов видеосъемки в прямом эфире или с синхронной записью звука: для онлайн трансляций и стримингов, конференций, мастерклассов, киносъемок и др.
Регулируемая мощность до 150 Вт.
Осветители SL150II выдают световой поток мощностью 150 Вт, который собирается при помощи нового рефлектора с «зеркальной» поверхностью и создает яркий свет с освещенностью 58000 лк на расстоянии 1 метр. Мощность осветителя регулируется от 0% до полной мощности при помощи панели управления осветителя или пульта дистанционного управления.
Точный цвет
Высокий индекс цветопередачи CRI 96 и TLCI 98 помогает производить фото и видеосъемку в естественных и точных цвета, экономя время на постобработке.
Тихий режим работы
Конструкция системы охлаждения SL II поддерживает минимальный уровень шума во время работы в штатном режиме. Беззвучный режим работы (Silent Mode) позволяет одним нажатием кнопки выключить вентилятор, чтобы устранить шум во время записи звука.
В случае отключения вентилятора, мощность осветителя автоматически уменьшается, чтобы избежать перегрева.
8 встроенных спецэффектов
Предустановленные световые сценарии помогут имитировать различные виды освещения: свет от вспышки, шторма, телевизора, мерцающей лампы и т.д., предоставляя больше творческих возможностей в кинопроизводстве или видеосъемке.
Простая установка и подключение
Кронштейн-лира обеспечивает вращение осветителя на 360° и может использоваться со студийными стойками со стандартным шпиготом 5/8 дюйма или перекладинами.
Подключение к сети переменного тока 100~240 В, 50/60 Гц осуществляется при помощи комплектного кабеля питания длиной 5 метром и не требует использование громоздких блоков питания и контроллеров.
Байонет Bowens и использование дополнительных аксессуаров
Осветители SL II совместимы с широким ассортиментом различных светоформирующих насадок с креплением Bowens – софтбоксов, портретных тарелок, конусов и т. д.
В комплект входит рефлектор помогающий сформировать более сфокусированный равномерный световой пучок.
В основании осветителя имеется крепление для фотозонта.
Особенности
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Мощностью до 150 Вт
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Цветовая температура 5600±200K
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Регулируемая мощность от 0 до 100%
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Система дистанционного управления GODOХ 2.4G X
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32 канала в 16 группах (A, B, C, D, E, F, 1-9)
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Новый рефлектор Ø7” с «зеркальной» поверхностью и байонетом Bowens