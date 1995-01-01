Данный набор вмещает в себя два осветителя SL100Bi, два софтбокса 60 х 90 см, два рефлектора, две стойки, пульт и предназначен он для видео либо фото съёмки крупных объектов в больших видео или фото студиях. Каждый светодиодный осветитель укомплектован мощной светодиодной матрицей в 100W с высоким индексом выдачи света CRI 96% и TLCI 97%. Версия осветителя с индексом Bi - является продвинутым решением с регулируемой цветовой температуры от 2800 до 6500K, отлично подойдет для творчества. Данный комплект создан для тех, кто стремится к максимальной мощности при ограниченном бюджете.

Если вам требуется осветитель в качестве основного источника света для съемки видео на YouTube, съемки короткометражных рекламных роликов, для художественной замедленной съемки, а также в других ситуациях, где требуется обильный эффективный свет, вы можете получить то, что ожидаете при использовании этого комплекта.

Мощные 32100 люкс на расстоянии 1 метр - это удивительная яркость для маленького устройства, которое полностью отрабатывает свою стоимость.Высокоэффективный и производительный осветитель SL100Bi может решить большинство задач в студии, если требуется универсальное и быстрое в подготовке оснащение при невысокой стоимости.

То, как свет отражается от объекта, описывает его качество. Хорошее освещение воспроизводит точные цвета и, таким образом, объект выглядит естественно.Индекс цветопередачи SL100Bi имеет значение более 96 по методике CRI и 97 по TLCI, подтверждая, что все, что освещено этим светом, воспроизводит точный цвет.

Компактный легкий корпус обеспечивает удобство для использования в небольших студиях или домашних условиях съемки.

Осветители поддерживают 8 режимов световых спецэффектов, которые позволяют легко имитировать различные сцены из жизни.На задней панели каждого осветителя находится цифровое табло, на котором отображается установленная мощность, температура, канал и группа, а также там находится плавный регулятор, который позволяет регулировать мощность светового потока от 10% до 100%.

Благодаря креплению Bowens и встроенному отверстию для зонта осветители совместимы с широким ассортиментом светоформирующих аксессуаров.

Это позволяет использовать бесконечное множество свето-формирующих насадок, например, рефлекторы для жесткого направленного света, портретные тарелки, дающие мягкий ровный поток света, софтбоксы самых разных размеров, специфические спот-насадки и др. Приборы оснащены радиатором, мощным вентилятором и термодатчиками со специальной функцией контроля температуры для защиты самого светодиода от перегрева.

С данным набором совместим пульт дистанционного управления RC-A6 который идёт в комплекте, либо вы можете полноценно управлять всеми функциями при помощи приложения Godox Light со своего смартфона.